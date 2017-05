BLADES BARBIER, Quebec City, Canada.

Blades Barbier il brand della Famiglia Jimenez, apre il nuovo salone di parrucchiere da uomo, a Quebec.



I proprietari del marchio, che dispongono già di diversi famosi saloni nella città di Quebec, in collaborazione con lo Studio di architettura Parka, hanno ritenuto opportuno ricreare un ambiente in sintonia con le nuove tendenze, nel quale i servizi offerti alla clientela maschile potessero anche richiamare i vecchi metodi di insegnamento per parrucchieri: quindi un mix di formazione vecchia e nuova per parrucchieri che si traduce in una offerta competente.



Le tradizionali sedute da barbiere e quelle più moderne vengono affiancate in unico ambiente dall’aspetto lussuoso ed attuale; la musica di fondo, i dispositivi multi touch, i maxi schermi, l’area relax ed il bar gli conferiscono un’inconsueta atmosfera.

Client Pablo & Rafael Jimenez – Coifferie Internationale / Colorsha

Architects PARKA – Architecture & Design

Location Quebec City, Canada

Area 75 sqm

Photos courtesy Jessy Bernier



PARKA Architecture & Design

Lo Studio di architettura Parka è stato fondato nel 2013 ad opera di due architetti canadesi ed ha la sua sede principale a Quebec. I loro progetti di design ed architettura sono orientati sulla creatività e sulla comunicazione, avvalendosi altresì del contributo di tecnici di varie discipline che vanno dalla progettazione urbana alla grafica, rispondendo alle esigenze ed aspirazioni del cliente. Lo Studio segue anche i principi e gli obiettivi della bioedilizia, in grado di risolvere l’eventuale divario tra la concezione estetica e quella funzionale, sulla base di un approccio progettuale che garantisca la qualità del risultato. I vari e complessi progetti realizzati da Parka spiegano la conoscenza del mercato e l’attitudine nella concezione adattandoli al contesto, grazie al team multidisciplinare di architetti e tecnici dinamici e qualificati, sempre alla ricerca di innovazione e nuove soluzioni, in quanto stimolati dalla creatività in tutte le sue forme.

