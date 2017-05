ON AIR la nuova release di DOMINODISPLAY.COM

Nuove funzionalità per l’acquisto di soluzioni tecnologiche multimediali ad alto tasso di personalizzazione.

Nuovo look ma soprattutto funzionalità inedite per gli users: questa la risposta di DominoDisplay.com Alberto Masserdotti, CEO dell’omonimo Gruppo e fondatore di DominoDisplay.com.

La gamma, in continuo ampliamento, viene presentata in maniera intuitiva, suddivisa nelle cinque macro famiglie (monitor, totem, videowall, lavagne LIM e software per il digital signage) attraverso un’interfaccia che risponde alle esigenze della consultazione in mobilità. Al menu a tendina si aggiunge una preview in home page dove per ogni linea vengono proposti in anteprima i best seller, le ultime novità e i prodotti contraddistinti da un rapporto/qualità prezzo esclusivo. Un primo assaggio di un ventaglio di soluzioni esplorabili attraverso percorsi guidati ancora più user-friendly.

Infatti, nuovi tools come “Soluzioni per la tua attività” suggeriscono sistemi per specifiche destinazioni d’uso e ambiti merceologici come healtcare, hospitality, retail e corporate: dai totem da banco per i piccoli negozi, ai videowall per le grandi reception di alberghi fino alle lavagne lim per sale riunioni tecnologiche. Una funzione a cui si affiancherà a breve il nuovo Configuratore, una vera a propria guida on demand che accompagnerà l’utente nella ricerca della soluzione più indicata. Novità sicuramente orientate a facilitare ulteriormente la customer experience nell’e-shop, anche per professionisti non esperti di comunicazione multimediale.

Grande spazio dunque alla personalizzazione del servizio ma anche del prodotto, uno degli asset fondanti della proposta di DominoDisplay.com che, in collaborazione con il reparto produttivo del Gruppo Masserdotti, è in grado di offrire vari livelli di personalizzazione: dal rivestimento di totem con pellicole adesivi stampate in digitale, alla costruzione di strutture portanti in materiali inediti e in forme on demand. Un’offerta esclusiva testabile facilmente utilizzando la funzione di Mapping presto on line, che consentirà di visualizzare il render di un output creato ad hoc in base ai propri desiderata.

“I nostri prodotti – aggiunge Alberto Masserdotti – hanno la qualità intrinseca della tecnologia Samsung inside, di sui siamo Platinum Partner, ma quello che sicuramente ci differenzia è un modello di business inedito che offre soluzioni esclusive a valore aggiunto. Il progetto è nato da un’idea pionieristica rivolta a un mercato dal grande potenziale ma dai confini indefiniti. L’esperienza di questi primi anni insieme ai dati di navigazione che stiamo raccogliendo ed elaborando ci permetteranno di focalizzare ulteriormente l’offerta e di implementare tecniche di marketing evolute con comunicazioni sempre più mirate in grado di fornire le risposte a cui l’utente è effettivamente interessato”.

Interamente rinnovata anche l’area per i rivenditori, che in soli tre anni di attività hanno già raggiunto quota 900 su tutto il territorio nazionale. Per questo network di partner professionali una sezione dedicata in cui consultare promozioni esclusive e accedere a tutti i marketing & sales tools messi a punto da Domino Sistemi per supportarli nell’attività commerciale offline.

Nato dalla collaborazione tra Domino Sistemi srl, società del Gruppo Masserdotti S.p.a., pioniere nel mondo della visual communication, e Samsung Electronics, leader globale nel mercato delle tecnologie, DominoDisplay.com è il primo e unico shop on line italiano di soluzioni tecnologiche per la comunicazione visiva. Un nuovo canale di vendita per sistemi Smart Signage chiavi in mano. La qualità dell’hardware è garantita dal marchio Samsung, di cui il Gruppo è Platinum Partner; la qualità delle strutture e l’unicità del software proprietario Digital Signage Palinsesto sono frutto dell’esperienza consolidata di Masserdotti. Professionale e affidabile, veloce e trasparente, DominoDisplay.com è un e-commerce puro: un format di vendita snello, immediato ed economicamente efficiente. Ciò rende le proposte più competitive in termini di prezzo.