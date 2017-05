LARDINI apre a Tokyo il primo monomarca in Giappone.

Il negozio, di 100 mq, si affaccia direttamente sulle vie del distretto commerciale di Marunouchi, zona influenzata dallo stile occidentale e caratterizzata da costruzioni moderne.

La facciata principale in gran parte trasparente, crea una sensazione di continuità tra interno ed esterno, grazie anche alla grande porta a vetri che offre una visuale diretta sul mondo del marchio.

Le due vetrine espongono i capi tra cubi in pietra naturale e paraventi in vetro tramato. All’interno ritroviamo lo stile che accomuna tutti i monomarca Lardini: tre in Corea, Seul, Busan e Daegu, Xi’An in Cina e Milano.

Nei 100 mq al 2-5-1 di Marunouchi Chiyoda-Ku troviamo anche un shop in shop Gabriele Pasini, l’altra collezione maschile dell’azienda e siglata dall’omonimo stilista.

I materiali utilizzati nell’ arredamento rimandano alla tradizione Italiana: Parquet in rovere naturale, posato a spina di pesce, alla maniera delle Ville Antiche, e pavimento interamente in moquette color tortora per i camerini. Le pareti rivestite in boiserie cannettata in rovere naturale, creano un effetto di chiaro scuro. Espositori di differenti altezze e geometrie sono collocati nel cuore del negozio.



L’arredamento è realizzato su misura, costituito da esili strutture in ferro brunito, e vivacizzati dall’ uso di vetri colorati, specchi bronzati e velluti di colori accesi. Le mensole in vetro, con illuminazione incorporata, sono state pensate per essere modulabili a seconda delle esigenze. Questa apertura rappresenta un importante traguardo nel piano di espansione retail del brand marchigiano.

www.lardini.it