I vincitori dei Retail Institute Award 2017

Si è conclusa con successo l’ultima edizione del Retail Institute Award Italy 2017, il prestigioso riconoscimento delle eccellenze in campo retail e pop.

Durante una cena di gala, sono stati premiati i vincitori per ciascuna delle categorie in concorso e conferiti il premio speciale della Critica ed il Best in Show.

Anche quest’anno, la serata di premiazione ha avuto luogo presso la prestigiosa location del 31^ piano del grattacielo Pirelli.

I vincitori del Retail Institute Award 2017



CATEGORIA POP DUREVOLE

ATS Display – Chupa Chups Car per Perfetti Van Melle

CATEGORIA POP NON DUREVOLI

Eurodisplay Design in Progress – Counter Pharma Vitamits & Vitagummy per Pfizer Consumer Healthcare Italia

ATTIVITÀ INTEGRATA PER IL PUNTO VENDITA

Proxima – Gaming in Mall Event Mele Val Venosta per VI.P Val Venosta

DIGITAL & TECHNOLOGICAL INNOVATION – APP

Cefla – Shop App

DIGITAL & TECHNOLOGICAL INNOVATION – TECH PER LO STORE

Intertouch – Danone Stay Strong per Danone

VETRINE

Over the Rainbow – Fay Robot per Tod’s

STORE – RETAILER

Visual Display – BU.CO Burger & Cocktail per Postaccio

STORE – SHOP IN SHOP

Epta – Restaur-Action in Retail Corner Shop in Shop

STORE – TEMPORARY/ POP-UP

Carrefour – Tram Vivi di Gusto Carrefour Market

MENZIONE SPECIALE PER LA CATEGORIA LOYALTY PROGRAM

Realtà Group – Programma di fidelizzazione 2016 per Liquigas

PREMIO DELLA CRITICA 2017

Alessandro Luciani Designer – Red Sox Appeal per Red Sox

BEST IN SHOW 2017

Carrefour – Tram Vivi di Gusto Carrefour Market

