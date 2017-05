VISCOM ITALIA 2017 – La Città visibile.

Un salone multitasking che coniuga creatività, business, formazione e approfondimento. Un indispensabile strumento di marketing, comunicazione e promozione per tutte le aziende della comunicazione visiva. Una vera città cosmopolita che connette tecnologie e materiali applicati al mercato del tessile, design, retail e industria.

Per conoscere l’intera filiera, per immergersi nelle tendenze attuali e intuire quelle future, per lasciarsi sorprendere da nuovi percorsi innovativi e restare affascinati dalla cultura dell’immagine, per soddisfare le esigenze di tutti i suoi protagonisti, bisognerà varcare le porte della nuova città della comunicazione visiva ospitata dal 12 al 14 ottobre 2017, nei pad. 8/12 di Fieramilano.

E’ cosi che si presenta la 29esima edizione di Viscom Italia – fiera leader in Europa per il mercato della comunicazione visiva – rinnovata ancora una volta nel suo look, carico di energia, creatività e business, che rispecchia il vero DNA della manifestazione.

La campagna pubblicitaria 2017 vuole raccontare le innumerevoli opportunità che il nostro comparto offre, per attirare l’attenzione dei propri interlocutori ma anche per tutti i nuovi professionisti, che si stanno affacciando al nostro mondo; per offrire uno strumento sempre più affine alle loro esigenze, sempre più funzionale ai loro affari e sempre più attento ai cambiamenti di mercato. Ogni palazzo sarà infatti l’occasione per veicolare i molteplici volti della comunicazione visiva e dei forti legami che ha con i settori del design, fashion, retail e industria.

«Viscom Italia è un’esperienza unica, difficile da raccontare a parole. Per capirne le potenzialità va vissuta in prima persona», afferma Paola Sarco Exhibition Manager della manifestazione. «La nuova edizione sarà l’occasione per conoscere da vicino i nuovi trend, i materiali, gli stili, le lavorazioni del nostro comparto, le novità di prodotto, le applicazioni più innovative e all’avanguardia. Sarà sicuramente un nuovo percorso espositivo, fatto di emozioni di business, per chi desidera sapere tutto sull’universo della creatività, e non solo, a 360°».

Un’edizione che si preannuncia già un successo con oltre il 70% dell’area occupata dai leader del mercato che hanno scelto come vetrina internazionale la manifestazione per valorizzare l’eccellenza delle loro tecnologie in materia: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Tampografia – Promozione tessile – Ricamo – Incisione – Fresatura – Laser – Packaging – Labelling – Premiazione sportiva – Digital Signage – P.O.P.

La comunicazione visiva ci racconta nuove storie, accoglie tecniche inedite, rielabora applicazioni, forme che aprono incredibili possibilità. E conquista così nuovi mercati. Tutto questo sarà oggetto dei nuovi eventi in manifestazione.

I linguaggi visivi diventano manifesto di una nuova epoca per disegnare scenari futuri, durante il programma dei Viscom Talks. Un concentrato di contenuti e relazioni in cui i partecipanti si conoscono, interagiscono, condividono know how, presentano case history, sviluppano business e vengono ispirati a nuovi progetti, uscendo dal circolo autoreferenziale e dialogando con gli opinion leader della comunicazione.

Colpire l’immaginazione attraverso la seduzione delle immagini è come aprire una lente che allarga la nostra visione del mondo. E’ questo l’obiettivo del Viscom Live, con un nuovo ed avvincente concept! Destinazione? La città della comunicazione visiva ovviamente! Uno spazio performante dove gli attori principali saranno rappresentati dai diversi settori della comunicazione visiva: una fabbrica di idee polifunzionale per valorizzare creatività e abilità tecniche in vere applicazioni ad effetto che li animerà durante i tre giorni di fiera.

Andranno in scena soluzioni, materiali, prodotti, tecnologie, elementi “dinamici” scelti per l’energia che comunicano: dall’insegnistica/cartellonistica alla grafica promozionale e per punti vendita, dall’arredamento di interni alla stampa su mobili, dalla grafica su tessuto e ai capi di moda, dalle soluzioni di digital signage ai sistemi interattivi di tecnologie multimediali. Un appuntamento che vuole suscitare nuove idee e mostrare prodotti originali, capaci di sollecitare i consumatori e di rivitalizzare i consumi.

E’ confermato il premio dedicato al display più originale che offre la migliore shopping experience nel punto vendita. In linea con l’evoluzione dei concept store, Viscom Italia continua a promuovere la circolazione di nuove idee, per un’efficace strategia di vendita per il mondo della GDO e del retail, con il contest internazionale DIVA Display Italia Viscom Awards. Focus del concorso è mettere in mostra l’importanza del design e dei suoi materiali, unita all’esposizione del prodotto e dell’interazione con il cliente. Una giuria di trend-setter ed esperti di marketing consegneranno il premio DIVA 2017.

Sempre sul tema dell’evoluzioni del punto vendita torna Elementaria una mostra per mettere in evidenza un nuovo modello di business dedicato alle materie prime e agli strumenti per l’arredo espositivo e la comunicazione di marca. Saranno esposti i prototipi dei progetti realizzati da affermati designer, che hanno lavorato a fianco di aziende specializzate nella trasformazione delle materie prime per la creazione di nuove soluzioni espositive.

VISUAL SOCIAL! Viscom Italia è sempre stata una fiera attenta al suo pubblico di professionisti e l’uso dei social è iniziato subito con lo scopo di informare, coinvolgere, ascoltare e interagire con gli utenti. Dopo l’apertura di Facebook, in cui i numeri sono in continua crescita raggiungendo in 6 anni 8.810 like, quest’anno si amplia con la presenza di LinkedIn e Instagram dove verranno fornite informazioni utili per vivere in diretta le esperienze più significative della fiera. La community, che ruota attorno al nostro comparto, è molto ampia e articolata e attraverso questi tre canali sapremmo appassionarla con nuovi stimoli di engagement.

www.viscomitalia.it

Viscom Italia è una manifestazione fieristica di proprietà di Reed Exhibitions, il leader mondiale nell’organizzazione di fiere e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 30 Paesi che hanno registrato più di 7 milioni di partecipanti nel 2016. Reed Exhibitions conta 38 sedi in tutto il mondo a disposizione di 43 settori industriali. Reed Exhibitions è parte di RELX Group plc, leader mondiale nella fornitura di soluzioni e servizi per clienti professionali in numerosi comparti di business.