AXEL ARIGATO flagship store, Londra.

Il marchio di calzature svedese Axel Arigato ha aperto il suo primo flagship store a Soho, Londra.

Disposto su una superficie di circa 500 mq si affaccia con ampie vetrine su Broadwick Street al 19-23 di Soho. Progettato dal designer svedese Christian Hallerod, presenta un layout completamente bianco in cui risalta unicamente il minimalismo.



Infatti, l’obiettivo principale è stato quello di creare non solo una boutique di calzature, ma piuttosto un luogo nel quale sentirsi ispirati dal marchio e dal quale prendere spunto ed in grado di potenziare la sua espansione a livello globale.

Il concept del marchio prevede un nuovo stile retail avvalendosi del contributo di vendita online e del marketing diretto attraverso i social media. Questo negozio, etereo, trasparente, con pochi arredi, ricorda una galleria d’arte: file di grandi vetrate incorniciate in bianco definiscono la facciata e permettono di visualizzare le pareti interne, fatte di cemento metallo e specchi; lo spazio destinato alla vendita è scarsamente arredato ed i prodotti sono esposti su grandi plinti bianchi in grezzo marmo terrazzo, ognuno con differente caratteristica architettonica; il sistema di illuminazione dona maggior brillantezza, in quanto si riflette su specchi e vetri, mentre tubi fluorescenti al soffitto si alternano ad elementi in metallo scuro.



Il brand di calzature sportive, giovane ed energico, esprime tutta la sua creatività anche nell’accoglienza dei visitatori che qui possono rilassarsi ed assistere ad eventi e spettacoli: una grande scalinata posta su una parete è in grado di servire come sedute. L’estetica è quindi sobria ed elegante, come tutte le realizzazioni di Christian Hallerod.

Project Christian Halleröd Design

Photos courtesy Mikael Olsson

CHd

Lo Studio di Design Christian Halleröd è stato fondato a Stoccolma, in Svezia nel 1998 ed offre una grande varietà di progetti che vanno dalla creazione di mobili, a concept store ed interior design. La scelta strategica dei materiali, la loro produzione e lavorazione è in grado di destare interesse e curiosità nella clientela con risultati qualitativi sorprendenti.

by AN shopfitting magazine no.138 ©