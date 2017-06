Colombia, nei centri commerciali arrivano i manichini che allattano.

In un centro commerciale di Bogotà molti negozi hanno aderito a una campagna per porre fine al tabù dell’allattamento in pubblico.

Allattare nei centri commerciali in Colombia non è vietato, anzi. Per ricordare alle mamme che possono nutrire i loro bambini liberamente, i negozi espongono in vetrina manichini che allattano. L’iniziativa è nata come forma di protesta, dopo che a una mamma era stato impedito di allattare il figlio negli spazi comuni di un grande magazzino di Bogotà.



La donna era stata costretta ad allontanarsi e a farlo in un locale attiguo ai servizi igienici. La notizia, che si è velocemente diffusa sui social network, ha portato alla nascita dell’organizzazione “Amigos de la lactancia”, che promuove l’allattamento libero. I centri commerciali sono corsi ai ripari, promuovendo la diffusione dei manichini in tutto il Paese.

Paradossalmente, in un mondo in cui le immagini pornografiche sono alla portata di un minore con un semplice click sullo smartphone, ancora ci si scandalizza per un gesto naturale e amarevole come quello dell’allattamento. Ben vengano, dunque, queste iniziative ad alto impatto, che mirano ad abbattere discriminatori a anacronistici tabù.