SHUGAA, Bangkok, Thailandia.

Shugaa è un bar pasticceria tipicamente francese curato da un cuoco thailandese che serve menù creativi e dolci al piatto che stupiscono i clienti.



Questi dessert sono divenuti il tema ispiratore per l’interior design del locale per cui il concept degli interni è stato studiato a partire dalla forma delle molecole e dei cristalli di zucchero. Dall’esterno, attraverso la parete vetrata, è visibile un’installazione poligonale sospesa che si ispira ai cristalli di zucchero.



Al legno e al color verde menta –toni caldi e terrosi– i designer hanno aggiunto un tocco di moderno e di lusso con il color oro rosa e il bancone bar in marmo. Il piano inferiore, con i tavolini, è collegato a quello superiore da una scala a chiocciola, centro focale dello spazio: una struttura di cristalli di zucchero ricreata con una serie di parallelepipedi acrilici.



Al secondo piano si può assistere alla preparazione dei dolci prima di raggiungere uno spazio più intimo, dove leggere o lavorare. Questo locale, inoltre, serve anche da laboratorio ed è disponibile per tutorial indirizzati a coloro che hanno in comune la passione per la creazione di dolci.

Project SHUGAA room for dessert

Location Bangkok, Thailand

Designer party/space/design

Area 100 sqm

General Contractor LS Builders Co., Ltd.

Photos courtesy F Section

by AN shopfitting magazine no.138 ©