Frankie Morello Milano

Il brand del Gruppo FMM ha recentemente aperto il suo primo flagship store in Italia al civico 2 di Corso Venezia.



Il negozio occupa due piani del building, che si estende complessivamente su una superficie di 600 mq, mentre il terzo livello è riservato a showroom e ufficio stile, già attivi da diversi mesi.



Il concept, curato dall’Architetto Maurizio Martiniello, si sviluppa partendo da un modulo quadrato perfetto, che viene poi scomposto e destrutturato, che si moltiplica all’infinito, grazie alla sua superficie specchiata, diamantata, estrusa.



Il bianco ed il nero sono i colori predominanti che fanno da base alle collezioni del marchio. Superfici lucide, di vetro come di tessuto, rivestono le pareti. Una lingua in marmo nero Marquinia, materiale caratterizzato da una superficie lucida con venature bianche in contrasto, crea l’illusione di una passerella, rafforzata dalle proiezioni continue delle sfilate del brand realizzate attraverso una particolare tecnologia a LED.



“Il percorso di crescita nel retail continuerà con la seconda tappa italiana a Roma, con un flagship che vedrà la luce tra qualche mese-dichiara Angela Ammaturo, Amministratore Delegato di Fmm– all’estero invece, dove realizziamo circa il 70% del nostro business, approderemo a breve in Ucraina, a Kiev, per poi procedere da aprile all’espansione in Cina, dove abbiamo previsto 128 nuove location monomarca nell’arco dei prossimi sette anni in seguito alla joint venture con il gruppo Oasis fashion”.

