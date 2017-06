HYUNDAI CITY OUTLETS Dongdaemun, Seoul

Lo Studio internazionale di branding e interior design GARDE CO., LTD ha raccolto la sfida per la realizzazione del primo grande outlet nel centro della capitale sudcoreana.



L’outlet Hyundai, disposto su una superficie totale di 40.000 mq, che si sviluppa su 11 piani è stato costruito sul modello di magazzino, in un concorso di design elegante ed equilibrato, dai costi contenuti e senza eccessi.

Infatti, sfruttando tecnologie all’avanguardia ed operando con attrezzature di alta ingegneria il centro commerciale risulta essere un “luogo ibrido”, generato dalla giusta combinazione tra modernità e semplicità.

L’Outlets Hyundai City Dongdaemun non è unicamente un centro commerciale; sorprende per il suo design (che varia da piano a piano) e per l’impiego della più recente tecnologia IT.

Punto focale è la singolare scala mobile che regala ai visitatori le stesse emozioni della partecipazione ad una manifestazione importante, accompagnandoli, piano dopo piano, in ambienti diversi che offrono alla clientela la possibilità di considerare brand di qualsiasi target.

Design by GARDE CO., LTD.

Type of business City Outlet – Life Style Mall

