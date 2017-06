GEOX – Il rivoluzionario progetto XSTORE CONCEPT

Un progetto fondato sui valori del Respiro, della Sostenibilità, del Benessere e della Tecnologia.

GEOX presenta per la prima volta il suo nuovo X store concept. La progettazione X-store riconferma il ruolo primario della Tecnologia avanzata di GEOX –rappresentata dalla lettera X- unita ai valori di Italianità, Design Contemporaneo, Sostenibilità e Benessere che da sempre ispirano il brand.



Il nuovo design mantiene e valorizza gli eventuali elementi architettonici già presenti come vetrate, colonne, soffitti e mattoni a vista integrandoli nel nuovo concept. I materiali green e le finiture esclusive riflettono la creatività e l’artigianalità del Made in Italy, a partire dalla porta principale intagliata con i fori tipici delle suole GEOX, simbolo del respiro, che avvolge il visitatore in un ambiente leggero, naturale e accogliente.

L’architettura fondata sul principio della smaterializzazione dello spazio definisce un layout fluido ed essenziale che riduce gli elementi di arredo contribuendo ad accrescere la percezione di ariosità e freschezza, enfatizzata dai ventilatori a soffitto e dal sistema di purificazione dell’aria.

Tutti i materiali utilizzati -dalle piastrelle in terracotta al legno naturale- sono compatibili con la certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), e dunque in perfetta sintonia con l’impegno che l’azienda rivolge da sempre al tema dell’ambiente ed al rispetto verso le persone.



Il nuovo X-Store mette in risalto il connubio Breathing&Wellbeing svelando un’esperienza di acquisto innovativa e multisensoriale nella quale la tecnologia coinvolge il consumatore a 360°.

Una famiglia completa di touchpoint elegantemente integrati, dinamici e interattivi, contribuisce in modo sinergico ad ispirare, guidare ed assistere i clienti durante la loro esperienza in negozio; ed è proprio l’integrazione tra sensazione fisica e tecnologia digitale a trasformare gli spazi GEOX in veri e propri “negozi del futuro”.

Schermi digitali integrati e aree di approfondimento interattive permettono ai visitatori di accedere a informazioni dettagliate, scoprire le caratteristiche uniche dei prodotti Geox e vivere un’esperienza di prodotto originale e “senza filtri”, guidati dai suggerimenti di stile condivisi dalla community di fan Geox

WiFi e postazioni di ricarica gratuite collocate nelle aree di prova sono a disposizione dei clienti e rendono accessibile l’intero catalogo Geox .

Questo nuovo concept riconferma il ruolo primario della tecnologia che ha da sempre caratterizzato i prodotti dell’azienda veneta, titolare di 35 diversi brevetti e 10 più recenti domande di brevetto, che garantiscono traspirabilità e impermeabilità delle proprie calzature.

È una visione retail assolutamente nuova, che fin dal primo passo all’interno del negozio porta il cliente a respirare, vedere e percepire i valori che ispirano il design, la filosofia e la missione di GEOX, stimolandolo a migliorare la qualità e la performance di ogni momento della quotidianità, non solo attraverso ciò che indossa, ma anche attraverso un’integrazione sempre più concreta tra urban living ed etica della sostenibilità.

Sono disponibili negli store tutte le collezioni e le tecnologie brevettate Geox, dalla rivoluzionaria sneaker Nebula, con sistema di traspirazione 3D, ad Amphibiox, una linea di prodotto che assicura perfetta impermeabilità e traspirabilità in tutte le condizioni climatiche, e inoltre la linea Cuoio, brevetto che garantisce l’impermeabilità e la traspirabilità di un materiale naturale per eccellenza. Infine, la linea kids dedicata ai più piccoli che ne accompagna ogni passo e movimento lungo tutto il percorso della crescita, confermando i suoi quattro principi cardine di benessere, qualità, comfort e stile.

E’ inoltre disponibile anche la collezione abbigliamento uomo e donna, espressione della tecnologia traspirante brevettata Geox applicata al capospalla.

Il Gruppo Geox opera nel settore delle calzature classiche e casual per uomo, donna e bambino di fascia di prezzo medio alta e nel settore dell’abbigliamento. Geox deve il proprio successo alla costante focalizzazione sul prodotto, caratterizzato dall’applicazione di soluzioni innovative e tecnologiche in grado di garantire traspirabilità e impermeabilità, e fonda le proprie strategie di crescita futura sulla continua innovazione tecnologica.

Geox è una delle società leader a livello mondiale nell’”International Lifestyle Casual Footwear Market”. L’innovazione di Geox è protetta da ben 35 diversi brevetti e 10 più recenti domande di brevetto.

Geox nasce in Italia, ma con una forte vocazione internazionale: oltre il 70% dei ricavi è realizzato all’estero, in più di 110 paesi.

Il Gruppo attua una strategia distributiva diversificata nei singoli mercati al fine di promuovere in modo coerente il marchio presso il consumatore finale; al 31 marzo 2017, Geox è presente in circa 10.000 punti vendita multimarca e 1134 negozi monomarca nel mondo.

by AN shopfitting magazine no.139 ©