Il futuro è già oggi. I nuovi materiali per la comunicazione in-store

“Innovativa ed effervescente… come il DNA di Guandong”. Così Edoardo Elmi, Presidente Guandong, commenta a caldo l’ultima edizione di Fespa, durante la quale l’esclusivo concept Spot Déco si è confermato come risposta più completa e attuale alle recenti esigenze della comunicazione in-store.

“ Nato appena 2 anni fa come una sfida quasi pionieristica, oggi il termine Spot Déco è ormai entrato di diritto nel comune gergo degli addetti ai lavori che hanno visto nelle nostre proposte la soluzione a una comunicazione in piena evoluzione, oltre che la possibilità di sviluppare nuovi business. La rapidità del cambiamento è esponenziale: chi vuole essere un buon comunicatore deve utilizzare al meglio tutti i mezzi che il progresso mette a disposizione e che il mercato impone. Insomma, essere sempre aggiornato sulle novità del momento, ma con lo sguardo fisso verso il futuro. La storia, anche recente, ci insegna, infatti, che chi non ha saputo adattarsi ha perso grandi opportunità e in molti casi è stato costretto a uscire dal mercato, come accaduto sin troppo spesso nel settore della fotografia e della litografia in seguito all’avvento del digitale.



Oggi come non mai anche il punto vendita deve adeguarsi alle dinamiche di una comunicazione che si fa sempre più veloce e immediata, in un’unica parola smart, e per farlo necessita di strumenti freschi, innovativi, targettizzabili e facilmente intercambiabili direttamente dal personale addetto allo store. La nostra esperienza, il know how consolidato nel settore della visualcomm e l’incessante lavoro del nostro reparto R&D ci hanno permesso di mettere in campo una gamma completa di materiali esclusivi in grado di anticipare queste tendenze. E il successo riscosso a Fespa 2017 ne è l’ennesima testimonianza. Per tutta la durata della kermesse abbiamo offerto ai visitatori la possibilità di testare le prestazioni di prodotti ad alto tasso di innovazione come le nuove pellicole adesive Dotty & Wally, studiate rispettivamente per vetro e superfici lisce e per la decorazione di superfici irregolari; o il magico Magnus, filo conduttore dei materiali magnetici, in grado di dare vita a una serie infinita di combinazioni, modificando rapidamente messaggi e annunci. Dimostrazioni live di applicazione e riposizionamento anche per il Nano-Tack e per le new entry Shop-sign per il floor graphics, e Texon-Backlit che arricchisce la nostra gamma textile per retroilluminazione. Soluzioni per una comunicazione più che mai attuale e per un futuro che è già iniziato ”.

