LG ELECTRONICS presenta il nuovo showroom della divisione Air Conditioning

Il nuovo showroom dove le soluzioni di climatizzazione LG si inseriscono all’interno di differenti ambiti di applicazione.



LG Electronics, leader tecnologico riconosciuto, inaugura il nuovo showroom dedicato ai prodotti della divisione Air Conditioning. Sviluppato in sei aree tematiche, riproduce i mercati verticali a più alto potenziale, mostrando i prodotti LG nel loro ambito di utilizzo. In particolare troviamo le aree Quick Service Restaurant, Office, Retail, Hotel, Supermarket e Residential.



Nell’area Quick Service Restaurant abbiamo scelto di rappresentare due diverse soluzioni di climatizzazione degli ambienti: una con unità canalizzate e una con unità a pavimento. La preferenza dell’una o dell’altra soluzione avviene sulla base della dimensione dei locali, anche se vengono spesso utilizzate in maniera combinata: le soluzioni canalizzate nelle sale di maggiore superficie e le unità a pavimento in quelle di metrature inferiori. L’installazione è completata dall’unità Hydrokit, che abbinata ad un sistema VRF MULTI V, fornisce acqua calda sanitaria senza l’obbligo di installazione di una caldaia dedicata.

Lo showroom prosegue con l’area Office, dove, a seconda delle necessità, è possibile utilizzare diverse tipologie di unità interne, collegate a sistemi VRF MULTI V o commerciali Synchro: console con funzione di doppia ventilazione per una distribuzione ottimale dell’aria, convertibile, per un’installazione a soffitto oppure a pavimento, e unità solo soffitto. Quando gli uffici sono di grandi dimensioni necessitano, anche a livello normativo, di un ricambio d’aria, che viene assicurato dai recuperatori di calore (ERV= Energy Recovery Ventilation). Queste unità recuperano parte dell’energia grazie allo scambio tra flussi d’aria immessa ed espulsa e uniscono climatizzazione e purificazione dell’aria.

Segue un’area dedicata al Retail, contesto ideale per il sistema VRF MULTI V Water di LG. La possibilità di posizionare queste unità esterne condensate ad acqua all’interno di locali tecnici rappresenta una soluzione ottimale nel caso di attività commerciali inserite in edifici o contesti storici. Completano questo ambiente, l’unità interna a cassetta a quattro vie e la barriera d’aria, posizionata in corrispondenza dell’ingresso dell’attività commerciale, direttamente collegabile a tutti i sistemi MULTI V di LG.

Nell’area Hotel troviamo la nuova unità esterna MULTI V 5, ultima generazione dei sistemi VRF di LG, posizionata in copertura o in una zona a terra dedicata. L’unità canalizzata a bassa prevalenza, tipicamente installata nel controsoffitto di ciascuna camera, consente di climatizzare l’ambiente con il massimo comfort e bassi livelli di rumorosità. L’unità Heat Recovery Box permette di utilizzare il sistema MULTI V 5 in modalità recupero di calore, garantendo piena indipendenza ad ogni unità interna. L’installazione include, infine, un Hydrokit, per la produzione di acqua calda sanitaria o alimentazione di una o più zone caratterizzate da riscaldamento a pavimento. All’interno di una struttura alberghiera, giocano un ruolo fondamentale anche i sistemi di controllo. Con i comandi posizionati nelle stanze è possibile gestire l’accensione, lo spegnimento e la regolazione delle funzioni base, mentre i comandi di sistema, solitamente posizionati in reception o in locali dedicati, offrono una supervisione globale dell’intero impianto. Grazie a questi comandi centralizzati, il gestore può anche decidere di limitare alcune funzioni, come ad esempio la temperatura minima e massima su cui può agire l’ospite, per evitare che vengano impostate temperature estreme.

Lo showroom include poi un’area Supermarket dove è stata posizionata un’unità MULTI V S, in abbinamento a terminali a cassetta, la tipologia di unità interna utilizzata più frequentemente in questi contesti. Anche in questo caso, l’adozione di un comando centralizzato, consente di gestire e monitorare tutte le unità.

Completa lo showroom l’ambiente residenziale, dove troviamo alcuni esempi delle nuove unità interne a parete compatibili mono e multi split dotate di Wi-Fi integrato e la pompa di calore THERMA V, soluzione ideale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, integrati in un unico sistema. L’abbinamento con un impianto fotovoltaico LG ad alta efficienza massimizza l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, riducendo le emissioni inquinanti e abbattendo i costi per gas ed energia elettrica.

“Il nuovo showroom è il biglietto da visita della divisione Air Conditioning perché ci permette di mostrare tutta la gamma dei prodotti disponibili, in modo intuitivo e funzionale, contestualizzati in situazioni installative reali. La rappresentazione per mercati verticali ci consente di mettere in luce la versatilità e l’ampiezza della nostra gamma di prodotti, ideali per soddisfare le specifiche esigenze delle diverse tipologie di clienti”, ha commentato Gianluca Figini, Air Solution Director di LG Electronics Italia.

www.lg.com/it