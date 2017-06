SAVE MY BAG apre il primo store a Milano.

Continua l’espansione retail del brand italiano.

Oltre ai numerosi negozi aperti nel resto del mondo, in Italia Save My Bag apre ufficialmente il suo primo flagship store in Via Manzoni 37 a Milano. Salgono così a 8 i punti vendita monomarca in Italia.

“Siamo in un momento di forte espansione internazionale: in pochi anni abbiamo aperto 8 monomarca nel nostro Paese e 15 all’estero, tutti in location di massimo prestigio”, dichiara Valentina Agazzi, fondatrice del brand insieme al compagno Stefano Agazzi. “Solo nell’ultimo mese abbiamo inaugurato nuovi store in Messico, Spagna e Giappone”.

Il marchio, oltre che con i propri negozi, è presente nel mondo tramite 1500 punti vendita tra monomarca e multibrand come Saks, La Rinascente e Harvey Nichols in circa 30 Paesi. I mercati di maggiore importanza sono l’Asia, e nello specifico Giappone e Corea, seguita da Europa ed Emirates. Prossimo step lo sbarco in Cina e l’apertura dello showroom statunitense a New York, tramite un accordo con Showroom Seven.



Il negozio milanese si caratterizza per un design riconoscibile, con elementi a specchio e pareti espositive che valorizzano la variegata gamma cromatica delle borse Save My Bag. Al piano inferiore dello store, anche una sezione dedicata alla casa. “Questo di Milano era un negozio che desideravamo da tanto e per cui cercavamo uno spazio che ci identificasse da 3 anni, l’abbiamo trovato poco prima di Natale. Abbiamo creato uno store che ci rappresenta e ci dà fiducia nella crescita del marchio”, spiega Stefano Agazzi.

Nata dall’idea di proteggere la propria borsa griffata, Save My Bag si è velocemente imposta grazie a una presenza molto attiva sui social network e alle sue It Bag in tessuto innovativo e 100% made in Italy. Oggi l’azienda produce fino a duemila borse al giorno, tutte realizzate grazie a una rete di laboratori italiani.

www.savemybag.it