OmniaVideo: un LedWall trasparente da record.

Importante installazione “LED trasparente” da vetrina, di OmniaVideo per KIABI.

Il “Vitrum Led Display” dalla superficie record in Italia di 28 mq, è in funzione presso “Il Centro” Commerciale di Arese (Milano) ed è stato scelto e commissionato a OmniaVideo S.r.l. dall’azienda francese di distribuzione di abbigliamento pronto moda, KIABI.

Varcando l’ingresso ovest del Centro Commerciale più grande d’Europa, nei pressi della storica area che fu la pista dell’Alfa Romeo ad Arese, a due passi da Milano, si è subito attratti da due grandi vetrine che a tratti consentono sia di vedere l’interno del negozio, sia di assistere alla girandola di modelli, colori e movimenti delle réclame a tutta vetrata. Sono i 56 pannelli LED con piastre estremamente leggere e altamente trasparenti, che coprono una superficie di 700×400 cm (28 mq) “Fullcolor Indoor LED Display” allestiti da OmniaVideo S.r.l. per KIABI, il colosso francese n.1 del prêt-à-porter d’oltralpe.

Per marcare la propria omnichannel retail strategy KIABI ha scelto di ricorrere ad un prodotto innovativo e versatile come il LED trasparente, che punta a una maggiore visibilità e attrattività indirizzata verso il “pulling customers in”.



Il LedWall “Vitrum” da record in Italia, è stato acceso la mattina del primo giugno 2017, e rappresenta una novità tra gli allestimenti da vetrina presenti sul territorio nazionale. «Un prodotto altamente performante per interni e per esterni, che grazie alla sua definizione relativamente alta dovuta ad una speciale distanza tra le liste in alluminio anodizzato che compongono i pannelli, consente un’istallazione semplice ma di forte impatto comunicativo che sfrutta lo switch-off del led per “scomparire” e mettere così in luce l’ambiente retrostante». Così Antonio Caretto, ceo di OmniaVideo S.r.l. descrive uno dei prodotti più evoluti e in ascesa tra le richieste del settore Display e Billboard del mercato internazionale.

Giorgio Bavelloni, partner e sales manager OmniaVideo S.rl, specifica come «Questo nuovo prodotto Led ha enormi capacità e potenzialità sfruttate soprattutto nel settore Fashion, notoriamente i primi ad attingere a tutte le novità da vetrina. Ma è anche un media ancora tutto da scoprire per le sue caratteristiche intrinseche tra il Content e il luogo fisico dove è ambientato, e che sfrutta il “colore nero” per creare trasparenze, dando modo alla fantasia più creativa di esprimersi con linguaggi nuovi e impattanti».



Questo speciale Maxischermo LED viene anche prodotto per piccoli display appendibili all’interno della vetrina o come divisori di spazi interni e non necessita di sistemi di raffreddamento; richiede una bassissima manutenzione, con cablaggio, alimentazione ed elettronica di controllo integrati nella struttura portante. Durante il suo funzionamento, la visuale dalla sua parte posteriore rimane costantemente libera attraverso i suoi moduli leggeri e poco profondi.

OmniaVideo S.r.l. azienda dell’hinterland milanese, con oltre venti anni di esperienza nel settore e centinaia d’istallazioni all’attivo – in Europa e WordWide – per importanti brand della Moda, Retail e Food, prevede una crescente richiesta di questo speciale display per le grandi vetrine, e utilizzato anche da esterni essendo efficace persino a grande distanza e in ambiente diurno, con sua potenza fino a 5.500 Nit di intensità luminosa e con i suoi pixel quadrati, a luminosità variabile completamente controllabile da remoto – come i suoi contenuti – attraverso i sistemi di Digital Signage di cui l’azienda è tra i leader nel settore.

