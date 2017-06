POP UP STORE: nuovi format per i consumatori.

Il pop up è un luogo dove proporre nuove formule per incontrare i cambiamenti dei consumatori e sviluppare nuovi format.

Il primo pop up store italiano di Ikea a Roma.

Ikea sceglie Roma per il suo primo pop up store italiano. Inaugurato il 27 aprile 2017, in piazza San Silvestro, ha una superficie di 400 mq. Il mondo della cucina, sul quale il colosso svedese sta investendo moltissimo, è assoluto protagonista dello spazio temporaneo. Dalle proposte di arredo ai complementi, agli accessori, ai tessuti. Il pop up store di Roma raccoglie la sfida della multicanalità.



I visitatori infatti, potranno creare tra diverse proposte la loro cucina personalizzata. Schermi, video e QR Code propongono un’esperienza di acquisto interattiva. Il pop up store ha anche l’obiettivo di rafforzare la presenza di Ikea nei centro-città con negozi di dimensioni ridotte ed accessibili a altri target di consumatori. La scelta di Roma dove Ikea è presente da 17 anni con 2 negozi, un format Pick up & Order ed un terzo in arrivo, nasce da una analisi che vede il Lazio come seconda regione per vendite Ikea on line.

Su Roma Belen Frau, Amministratore delegato di IKEA Italia si è espressa così: “Abbiamo Roma nel cuore ed è per questo che abbiamo scelto di aprire qui il nostro primo Pop-Up Store, nella splendida città che ci ha accolto 17 anni fa quando abbiamo inaugurato il primo negozio. Quello di Roma è un mercato per noi maturo, presidiato da due negozi, un pick-up & order point e un terzo negozio in arrivo. L’obiettivo è rendere l’esperienza d’acquisto sempre più accessibile, con format diversi che incontrino le esigenze dei nostri consumatori, sia nei touch point fisici sia in quelli online, sia nella multicanalità che coniuga entrambi gli aspetti”.





Nei punti vendita romani, proprio per assecondare le esigenze dei nuovi consumatori, è stato attivato il servizio clicca e ritira che permette di pagare online e ritirare gli articoli presso un negozio IKEA. I prodotti sono disponibili in 4 ore lavorative dalla conferma dell’ordine, durante l’orario di apertura del negozio.

Molti affezionati clienti romani continuano a sperimentare anche gli acquisti online e i servizi di trasporto. Il Lazio infatti è la seconda regione in assoluto per numero di vendite in e-commerce in Italia per IKEA, seconda solo alla Lombardia. Le vendite in Lazio sono il 10,45% delle vendite totali di IKEA Italia online, quelle di Roma e provincia sono l’8,23% del totale italiano. Il trasporto su appuntamento (>50 kg) pesa nel Lazio più della media nazionale: in Italia è il 18% degli ordini, nel Lazio il 21%, a Roma e provincia è il 22%.

Presso il pop up store, che rimarrà aperto fino al 27 giugno, tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, si turneranno circa 20 dei 780 collaboratori diretti di IKEA a Roma, assunti con contratto a tempo indeterminato (99,74%).

a cura di Francesca Zorzetto

by AN shopfitting magazine no.139 ©