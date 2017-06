Boutique LA PERLA Milano.

La storica boutique La Perla di via Montenapoleone cambia indirizzo, spostandosi al numero 14 della via della moda, e raddoppia la propria metratura estendendosi su 240 mq divisi in due piani.

L’entrata è scandita da una composizione geometrica con profili in metallo dorato e logo su blu carta da zucchero. Questi due elementi architettonici sono tratti ricorrenti all’interno del flagship store progettato dallo Studio Baciocchi Associati , come tutte le boutique La Perla dall’acquisizione del brand, avvenuta nel 2013 da parte di Pacific Global Management, la holding di proprietà della famiglia di Silvio Scaglia.



L’ambiente principale è rischiarato da pavimenti in marmo bianco assoluto su cui spiccano tappeti blu zaffiro, attraversati da profili metallici a spina di pesce ripresi sul soffitto di alluminio blu scuro. Le pareti sono rivestite da pannelli azzurro polvere ed elementi in rete dorata, ispirata alla trama del tulle, uno dei tessuti simbolo dello stile La Perla. L’alternanza di bianco e blu ritorna nella scenografica scala di marmo candido e nelle sedute dalle linee morbide e sinuose rivestite di velluto. La ricercata atmosfera di questo spazio è sottolineata da un pilastro centrale e separè decorati da specchi a losanga.



Il piano superiore è suddiviso in quattro ambienti impreziositi da nicchie espositive, specchiere dorate e declinati in preziose sfumature di lilla e ametista, fino ad arrivare all’intensa tonalità di viola della Vip Room, un sofisticato e intimo salotto dedicato alla clientela più esclusiva.



La “relocation” della storica boutique di via Montenapoleone si inserisce nel progetto globale di ampliamento di alcuni dei principali flagship store La Perla, come lo spazio raddoppiato della boutique romana di via Bocca di Leone, per poter accogliere anche le nuove collezioni ready-to-wear, che rappresentano il nuovo corso dell’azienda dall’arrivo di Julia Haart, come Direttrice Creativa.

by AN shopfitting magazine no.139 ©