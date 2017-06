Design tecnologico per RIMOWA

Lo Studio di design svizzero atelier oï trasforma e propone il proprio know how per la realizzazione di una struttura retail capace di accogliere ed interessare la clientela e nella quale poter investire e sviluppare nuove sperimentazioni di lavoro: anche una creazione estemporanea può diventare un concept!



Infatti, anche l’ultimo tra i concept store realizzati per il marchio di valigeria Rimowa presenta un design altamente innovativo e tecnologico, che ha lo scopo di introdurre i clienti nel mondo del trasporto aereo. Per il flagship store aperto nel cuore di Parigi, disposto su sei piani e su una superficie di 600 mq., sono state utilizzate eleganti forme architettoniche, sagomate con lastre in alluminio, a ricordare la fusoliera di un aereo, dando costantemente alla clientela l’idea del “movimento”, con la sua vasta selezione di prodotti da viaggio di grande eccellenza.



Lo Studio di design atelier oï è stato fondato nel 1991 a La Neuveville, in Svizzera, da Aurel Aebi, Armand Louis e Patrick Reymond. Si è distinto per la sua capacità di muoversi tra diverse discipline, dall’architettura, al design, alla scenografia, mantenendo fissa l’attenzione per una dimensione artigianale del progetto. Lo Studio di avvale di realizzazioni e premi riconosciuti su scala internazionale, oltre a collaborare con numerose aziende come Artemide, B&B Italia, Bulgari, Danese, Foscarini, Moroso, Pringle of Scotland, Röthlisberger, USM, Victorinox, Louis Vuitton, Rimowa.

by AN shopfitting magazine no.138 ©