TAILOR Store, Atene.

Lo Studio Meregalli Merlo firma lo store di Atene.

L’intervento costituisce la ristrutturazione di un negozio storico nel centro della città.



Lo spazio, 150 mq. disposti su due livelli, presentava alcuni problemi di tipo strutturale in quanto il piano basso risulta collocato al di sotto del livello stradale, con vetrine di piccole dimensioni. Il piano superiore, invece, con alcune finestre, non concedeva la possibilità di dare visibilità al prodotto.

L’intervento progettuale ha quindi ridisegnato completamente l’affaccio su strada del negozio: le vetrine al piano primo sono state ampliate fino alla soletta e concepite, insieme a quelle del piano terra, come grandi tagli verticali, valorizzando così le dimensioni del negozio e dando la possibilità di esporre manichini a figura intera. Lo spazio vendita è stato razionalizzato attraverso il completo ripensamento dell’arredo e delle finiture interne.



La disposizione su due piani è stata valorizzata attraverso la collocazione di una struttura a doppia altezza che accompagna la salita del visitatore proponendo un focus su alcuni prodotti. Ciascun ambito di vendita è servito e caratterizzato da un grande tavolo piega, che funge sia da stock che da teca per piccoli accessori, e si combina con pedane espositive più basse.

Le scelte materiche mirano a creare un ambiente elegante che valorizzi più possibile gli spazi, a dispetto delle altezze poco generose: i soffitti sono stati trattati con una vernice nera satinata, le pareti con un intonaco a effetto cemento, mentre per il pavimento è stato scelto un gres che richiama, con i suoi motivi geometrici, l’origine ellenica del marchio.



Per gli arredi è stata costruita una palette di materiali ricchi e raffinati: ottone satinato per le strutture espositive, laccatura lucida per i banconi, vetro extrachiaro per i ripiani. Alcune lampade circolari completano l’immagine del negozio, conferendo un tocco di brio alle rigorose linee geometriche dell’arredo.

Gli architetti Andrea Meregalli e Maddalena Merlo collaborano stabilmente da più di dieci anni. Sono specializzati nella progettazione di interventi di alto profilo nel mondo della moda in Italia e all’estero. La loro metodologia di lavoro prevede la cura del progetto in tutti i suoi aspetti, dal concept alla messa in opera. L’accuratezza di ogni realizzazione fin nel più piccolo dettaglio è garantita dall’ormai consolidata collaborazione con maestranze artigiane selezionate. Clienti dai rilevanti nomi di spicco della moda sono Lardini, Asapstore, Incotex, Slowear, Luca Roda che si affiancano a prestigiose istituzioni quali il Politecnico di Milano e la Regione Lombardia.

by AN shopfitting magazine no.139 ©