BIRKENSTOCK lancia il pop up itinerante.

Un concept di container mobile destinato a viaggiare nelle maggiori capitali del mondo.

Progettato da Gonzalez Haase AAS, il concetto di retail spaziale mobile di Birkenstock ha debuttato presso Andreas Murkudis durante la settimana della moda di Berlino: opening al pubblico fino al 22 luglio

The Box è una sorta di elemento ‘protesico’ urbano, che si estende dal negozio permanente nella corte esterna. Sollevato dal suolo da “piedini” in sughero che fungono da supporto per il container in acciaio, The Box è posto a livello dell’ingresso sopraelevato del negozio.



I clienti entrano da una piattaforma che solitamente ospita le vetrine di Murkudis. The Box blocca e allo stesso tempo riflette lo sguardo dello spettatore. L’involucro cromato a specchio dematerializza il container e lo integra a ciò che lo circonda.

L’interno personalizzato si basa sul sughero, l’ingrediente chiave iconico e sostenibile delle suole di Birkenstock con la soletta brevettata. Una trave in sughero evoca il tronco di un albero, solidamente inserito all’interno del container.

La trave è pixelata e crea un supporto per i capi di abbigliamento, esposti su appendini verdi. Il muschio artico aggiunge un elemento naturale a questo setting urbano. Panchine minimaliste sono coperte da feltro industriale grigio.

Anche se il principio dei container non è completamente nuovo (in particolare, Londra dispone nel quartiere di Shoreditch del “Box Park”, un concept di pop-up mall che ospita una cinquantina di marchi di street food, arredamento e vestiti, e anche San Francisco ha collocato nel quartiere di Hayes Valley vari negozi-container, il principio della “Box” spostabile, itinerante e personalizzata dai più grandi concept store di tutto il mondo costituisce una vera novità.

La Birkenstock box sarà presente anche a Milano durante la settimana della moda donna a settembre, dove saranno presentati due nuovi modelli in edizione limitata in collaborazione con Corso Como 10.

www.birkenstock.com