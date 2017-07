A Saint Tropez la summer boutique di CHANEL.

Rimarrà aperta tutta l’estate la boutique stagionale firmata Chanel a Saint Tropez.

Lo spazio, al civico 1 di Avenue Du General Leclerc, all’interno del palazzo La Mistralèe, è appena stato ristrutturato in pieno stile anni ’70 e ospita un’incantevole piscina con bordo in mattonelle rosse e rosa e una luminosa sala quasi interamente realizzata in vetro, impreziosita da lussuosi dettagli in marmo.

Quì esposte su stand laccati in nero le collezione di ready to wear e tutti gli accessori della Maison. In onore della bella stagione, in un mix di sport e divertimento, la griffe ha disposto degli eleganti manichini provvisti di tavola da surf.