DAINESE Store, Berlino.

L’allestimento speciale di Dainese Store Berlin è sviluppato sul format ideato per Dainese dall’architetto Renato Montagner che apre una nuova era esperienziale nel retail per gli appassionati degli sport dinamici.

Una vetrina su tutti i mondi Dainese, con grande spazio all’ampia collezione moto (Racing, Sport, Touring, Urban) e alle collezioni Multisport (Ski, Bike, Equestrian).



Rivoluzionato il concetto di esposizione commerciale, tradizionalmente sviluppata tra vetrina e pareti, il fulcro del negozio diventa la “stanza nella stanza”, un’ambiente vivo, dedicato ai progetti speciali e allo storytelling delle nuove collezioni, e che oggi qui a Berlino, Hohenzollerndamm 12, ospita la collezione “Anniversario”, tributo ai 45 anni del brand Dainese e ai 70 di AGV, di fatto 115 anni di passione italiana.



Nel percorso di visita, il Cliente attraversa mondo dopo mondo l’intera offerta Dainese, accompagnato da una esposizione chiara e immediata, dove si alternano proposte di outfit tecnici testa-piedi e le pluri-premiate tecnologie protettive di Dainese, come ad esempio D-air®, l’airbag system Dainese, la famiglia Pro-Armor e le membrane speciali, tutte corredate da informazioni funzionali descrittive. Lungo le pareti, organizzate per categoria merceologica, caschi, guanti, scarpe, stivali e protezioni dei due storici brand italiani.

Largo spazio infine è dedicato all’area Custom Works, che di fatto consente al Cliente di vivere una esperienza “su misura”, esattamente come il prodotto. Ammirando l’installazione murale con tutte le parti che compongono una tuta racing, si respira la sartorialità e la minuziosa attenzione ai dettagli, elementi fondamentali per la creazione di veri e propri pezzi unici dalle massime performance. Pressoché illimitate infatti le possibilità di personalizzazione che, grazie all’ampia scelta di materiali, colori, lettering e patches, sono in grado di trasformare in realtà il sogno di ogni biker.

