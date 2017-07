DANIEL WELLINGTON: nuovo flagship store a Malpensa.

Il brand svedese di orologi, che ha conquistato la Generazione Y con il design minimale e ultra-sofisticato, ha aperto all’aereoporto di Malpensa il suo primo flagship store italiano.

Lo store emerge per la sua eleganza essenziale, sintesi perfetta dei punti di forza e dei valori estetici del brand all’interno del Terminal 1, in una posizione strategica nell’area Schengen, adibita alle partenze del grande aeroporto internazionale.



L’universo contemporaneo e sofisticato di Daniel Wellington si riconosce subito per la raffinata scelta cromatica di ogni singolo dettaglio d’arredo. Blu notte per le superfici delle pareti e per i dettagli tessili, un rimando all’elegante couvette; il calore del legno chiaro per i complementi espositivi e i piani d’appoggio evoca i colori dei cinturini in pelle, a cui si aggiunge la trasparenza delle teche in cristallo temperato che richiama la limpidezza dei quadranti.

Lo spazio, sviluppato su una superficie di 42 mq, viene moltiplicato da un gioco di specchi fumé che circonda una maxi colonna a cui da slancio e profondità, con effetti prospettici che amplificano l’interno. E, come in una galleria d’arte, grandi immagini sapientemente illuminate dall’ultima campagna con la nuova testimonial, la bellissima Kendall Jenner, accostata a quelle dei nuovi divi, i millennials e carismatici Lucky Blue Smith e Pyper America Smith. Volti che incarnano perfettamente lo stile e le collezioni del brand.

Tipicamente italiana la pavimentazione a micro-mosaico dalle sfumature blu e beige dorato, che ricalca la palette dei colori ufficiali Daniel Wellington e riflette la luce naturale che filtra dalle ampie vetrate e dei numerosi punti luce a soffitto, tutti direzionabili per creare atmosfere sempre nuove che accolgano il visitatore avvolgendolo nella piacevole sensazione della massima cura in ogni singolo dettaglio.

Il progetto e la sua realizzazione sono stati curati da un team di professionisti svedesi e italiani, sotto la direzione dei lavori di Watch-Lab, giovane e dinamica società specializzata nell’importazione e distribuzione nel mercato italiano di marchi di ricerca e innovazione nel settore orologeria e accessori moda come Daniel Wellington.

