Porta la firma del duo creativo DEFERRARI+MODESTI, lo showroom Marca Corona recentemente inaugurato a Sassuolo, nel cuore del distretto modenese famoso in tutto il mondo per la sua tradizione ceramica.

Il nuovo spazio espositivo racconta la storia dell’azienda emiliana fondata nel 1741, e punta i riflettori su uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy: la ceramica.



Obiettivo del progetto era realizzare un contenitore multifunzionale flessibile, dove l’allestimento potesse essere modificato, trasformato o addirittura completamente ripensato a seconda delle diverse necessità espositive. Lo studio fiorentino vince la sfida ragionando per moduli e svincolando la pianta, caratterizzata da una fitta trama di pilastri preesistenti, dal sistema impiantistico e d’illuminazione.

L’allestimento segue una logica intuitiva e funzionale, rendendo immediatamente percepibili le caratteristiche dei diversi prodotti e le aree in cui vengono presentati. Scandito da moduli, che costituiscono una sorta di alfabeto di elementi da aggregare, comporre e giustapporre a piacimento, il percorso espositivo si snoda tra le varie collezioni come una narrazione aperta e variabile nel tempo.

Ciascun modulo offre diverse chiavi di lettura: si va da quello dedicato all’ambientazione dei prodotti, che serve a suggerirne il mood, a quello che ne raccoglie le specifiche tecniche, i formati e le varianti colore.

Dall’area che espone i grandi formati, si passa infine a quella caratterizzata da una serie di espositori verticali, che mettono in mostra i pezzi speciali e i decori di tutte le linee in catalogo.

Il binomio eclettico fra tradizione ceramica e design si traduce in architettura in un progetto che è molto più di un semplice showroom, ma uno spazio multifunzionale, aperto all’incontro e alla formazione, che celebra la ceramica in tutte le sue declinazioni.



Un luogo dinamico, dove poter toccare con mano la qualità delle collezioni di Marca Corona, brand affermato e sempre attento all’evoluzione del gusto contemporaneo.

Cliente: Ceramiche Marca Corona s.p.a.

Architetti: DEFERRARI+MODESTI (Javier Deferrari e Lavinia Modesti)

Anno: 2017

Luogo: Via Emilia Romagna, 7, Sassuolo (MO)

Tipologia: Showroom aziendale

Superficie: 400 mq

Set Design: Direfarecreare s.r.l., Exprimo s.r.l.

Fotografie: © Anna Positano