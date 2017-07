NEOX apre a Vicenza il primo negozio monomarca.

Neox, azienda veneta produttrice di e-bike di nuova concezione, ha recentemente inaugurato il suo primo store in Italia.

Da qualche anno Neox ha fatto irruzione nel mondo delle bici elettriche, proponendo un nuovo concept di e-bike.

Quattro brevetti internazionali alle spalle e una tecnologia unica al mondo che hanno permesso di produrre un telaio nel quale non compaiono né catena, né pignoni del cambio.

Una bici dal design pulitissimo, che un anno fa si è persino aggiudicata l’Eurobike Innovation Award, il premio più importante del settore. Oggi, dopo il negozio svizzero di Schafhausen – nei pressi di Zurigo – sulle Rheinfalls, apre il primo store diretto in Italia, a Vicenza, in Piazza delle Biade 7, nel pieno centro storico di fronte a Piazza dei Signori.

Una boutique monomarca di 80 mq. che permette di conoscere ed apprezzare i 7 modelli disponibili attualmente. La gamma soddisfa ogni esigenza: dalla bici da città a quella da turismo, da quella da corsa su strada all’e-bike per i fondi più impervi. Attilio Dal Lago, uno dei soci fondatori del marchio, è disponibile per ogni spiegazione sul prodotto e per valutare la bici con un test drive in città.



Nel Neox store vicentino, si potrà anche accedere a particolari promozioni, rottamare la propria vecchia bici o acquistare e-bike Neox a Km 0. Disponibili anche prodotti brandizzati, come caschi, zaini, abbigliamento e accessori.

www.myneox.it