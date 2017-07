RITZ SADDLER apre il primo flagship store a Cortina d’Ampezzo.

Ritz Saddler, storico marchio italiano, ha aperto a Cortina il suo primo flagship store: 200 mq che uniscono lusso e contemporaneità, mixando l’heritage del brand con una nuova visione del futuro.

Un negozio caratterizzato da materiali naturali come legni di recupero da vecchi fienili e damaschi veneziani abbinati a velluti pregiati.

La collezione di capi maschili presenta articoli classici concepiti, sviluppati e realizzati con tessuti selezionati, materiali come i cashmere di Biella, le sete e le pelli provenienti dalle concerie della Toscana o bottoni in corno e cerniere in oro.

Ritz Saddler, fondato a Bologna nel 1915, torna sul mercato con una nuova energia grazie ai coniugi Fabrizio e Cristina Zanetti. Fabrizio, già Presidente e AD della Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A. (azienda specializzata nella torrefazione di lusso e nel luxury food&beverage italiano), ha rilevato il marchio della famiglia Faccioli e ha spostato la sede direzionale della nuova Ritz Saddler a Nervesa della Battaglia (TV), quartier generale della stessa Hausbrandt. L’obiettivo per il biennio 2018/19 non contempla il wholesale e prevede un piano di aperture di negozi monobrand gestiti dall’azienda, che si svilupperà in città europee di riferimento o località montane di tendenza.