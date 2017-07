SALVATORE FERRAGAMO riapre il negozio di Singapore a Ion Orchard.

Salvatore Ferragamo, uno dei leader mondiali del settore del lusso, annuncia la riapertura della sua boutique a Singapore, in una nuova posizione nel centro commerciale ION Orchard.

Punto di riferimento dello shopping del lusso, il mall è situato nella principale arteria economica e commerciale della Città del Leone.

Con una superficie di circa 290 metri quadrati, la boutique offre una vasta selezione delle collezioni Salvatore Ferragamo: dalle scarpe alle borse per Uomo e Donna fino ad un’ampia offerta di articoli di pelletteria.

All’ingresso un portico in travertino introduce i clienti in un ambiente elegante e raffinato, in linea con lo stile del brand.



L’arredamento riprende il concept dei negozi Salvatore Ferragamo in tutto il mondo: gli arredi, i colori e la distribuzione dello spazio sono perfettamente bilanciati per creare un’atmosfera intima ed armoniosa.

Strutture e finiture ricche, tra cui pavimenti in travertino, rafforzano l’attenzione alla qualità tipica della Maison.

Per il rivestimento della facciata sono stati utilizzati pannelli metallici rigati di colore bronzo, ispirati

all’iconico gros-grain utilizzato per il fiocco Vara.

