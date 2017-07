SICAM 2017 l’edizione più grande di sempre.

Cresce ancora, quest’anno, l’offerta espositiva di SICAM: stand ricchi di novità e di proposte riempiono tutti i padiglioni del Quartiere Espositivo di Pordenone, con nuove presenze di multinazionali e di piccole e medie aziende di produzione da tutto il mondo.

Quest’anno il padiglione 1 sarà completamente riempito da espositori, aumentando così la superficie espositiva occupata! Un lay out intelligente, calcolato per rendere efficace l’itinerario di visita, si sviluppa nei nove padiglioni accompagnando gli operatori nella visita e negli incontri di business: i tre ingressi al Quartiere distribuiscono il flusso dei visitatori in maniera omogenea, e tutti gli stand sono velocemente raggiungibili. A SICAM non perdi mai tempo!

L’elenco degli espositori è già disponibile online

Organizza adesso la tua visita a SICAM e stampa la tua tessera d’ingresso!

Non aspettare altro tempo: organizza adesso la tua visita a Pordenone. La registrazione on line è attiva e ti chiede solo un minuto di tempo: riceverai direttamente via mail il badge d’ingresso personale che ti potrai stampare per accedere direttamente a SICAM, ottimizzando così il tuo tempo di visita.

Ricorda: solo con il badge stampato ti sarà possibile accedere direttamente alla manifestazione da tutti e tre gli ingressi; senza il badge, è obbligatoria la registrazione alla reception.

Stampa la tua tessera di ingresso

Un servizio che cerca di essere sempre migliorato

Servizi efficienti e velocemente accessibili: a SICAM il tuo tempo è dedicato unicamente al tuo business. Questo è il segreto del successo della manifestazione! Tutto lo spazio nei padiglioni è dedicato a farti trovare il meglio dell’accessoristica e componentistica mondiale.

Bar e caffetterie, buffet e ristorante: anche il tempo trascorso in maniera piacevole, conversando, diventa spesso prezioso per sviluppare nuove relazioni di business.

Venezia, Treviso e ora anche Trieste: è ancora più facile e veloce quest’anno arrivare a SICAM. I tre aeroporti internazionali, con voli diretti ogni giorno da oltre 150 destinazioni in Europa e in tutto il mondo, sono serviti dai nostri shuttle che, in meno di un’ora, ti porteranno comodamente in fiera.

www.exposicam.it