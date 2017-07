Anteprime da VISCOM ITALIA 2017 la città futura della comunicazione visiva.

Visioni, Ispirazioni, Strategie, Creatività, Opportunità, Must: sono le chiavi di business per approdare alla nuova edizione di Viscom Italia, la città futura della comunicazione visiva.

Oltre 200 brand internazionali presenti ad oggi, padiglione 8 sold out, per un appuntamento rinnovato che mette al centro della scena tutte le tendenze più originali del mercato.

Viscom Italia scalda i motori ed è pronta a stupire ancora una volta il suo pubblico. Dopo l’edizione di grande successo dell’anno scorso, con oltre 400 espositori e più di 18.400 presenze provenienti da 60 paesi, il più importante salone professionale dedicato al mercato della comunicazione visiva a livello internazionale si prepara ad accendere i riflettori sul mondo della creatività. Dal 12 al 14 ottobre 2017, le aziende, i professionisti e gli esperti più importanti del settore saranno a Milano per incontrarsi, creare nuovi business e trarre ispirazione da un’atmosfera magica e coinvolgente.

Pubblicità, grafica, design, architettura, moda, retail, industria della marca: quali sono le nuove frontiere raggiungibili in questi ambiti grazie alle nuove applicazioni? Come e fino a che punto l’innovazione tecnologica consente di migliorare al tempo stesso le performance delle aziende e la personalizzazione dei prodotti? Quali sono i nuovi scenari che detteranno le prossime mode della comunicazione visiva?

Saranno questi alcuni dei tanti temi affrontati nel corso di Viscom Italia – la manifestazione organizzata da Reed Exhibitions Italia, gruppo leader mondiale nell’organizzazione di fiere – nato per mostrare al mondo imprenditoriale le nuove soluzioni per la comunicazione di immagine, che costituirà l’occasione per scoprire in un unico momento tutti i comparti dell’innovazione: Stampa Digitale Grande Formato – Insegnistica – Cartellonistica – Serigrafia – Tampografia – Promozione tessile – Ricamo – Incisione – Fresatura – Laser – Packaging – Labelling – Premiazione sportiva – Digital Signage – P.O.P.

La fiera sarà un luogo di incontro e confronto in cui le imprese potranno relazionarsi con i professionisti di oggi e di domani per ingaggiare i clienti del presente e quelli dei prossimi anni. Un’occasione unica per interfacciarsi direttamente con il sistema produttivo europeo e mostrare come l’integrazione delle competenze tecnologiche e la multidisciplinarità siano fattori strategici per affrontare le nuove sfide lavorative.

“Il nostro obiettivo come organizzatori è quello di offrire nuovi stimoli e nuovi spunti di riflessione – commenta Paola Sarco, Exhibition Manager Viscom Italia – per fare in modo che la fiera continui ad essere vista come un appuntamento irrinunciabile dagli addetti ai lavori. Oltre a garantire l’offerta più completa e variegata possibile, a Viscom Italia li mettiamo in grado di vedere e acquistare le novità dei prodotti, valutare l’assortimento rispetto alle ultime tendenze, aggiornarsi sui trend emergenti, confrontarsi con i colleghi e misurarsi professionalmente con le eccellenze del settore.”



Confermate le prestigiose collaborazioni con i principali istituti e associazioni di categoria quali: Aiap per i progettisti di grafica, Aicap per gli arredi pubblicitari, ALA-Assoarchitetti per il settore dell’architettura, Assocom, per le agenzie di comunicazione e pubblicità, Display Italia per il mondo del retail e il PersonaLive azienda incubata del POLIHUB, Politenico di Milano.

Da quest’anno la manifestazione presenta V-Connet, il programma di match making che connette ancora di più visitatori ed espositori per creare nuove possibilità di business. Preregistrandosi sul nostro form, i visitatori riceveranno via mail consigli mirati sugli operatori e i produttori di proprio interesse. Un’opportunità unica per trovare tutte le aziende e i loro prodotti in anteprima, ottimizzando così la loro permanenza in fiera.

Un percorso ricco e vario: saranno infatti numerosi gli eventi ospitati nella prossima edizione.

VISCOM TALKS: Tendenze da comunicare

Tre giorni di incontri con i big della comunicazione – realizzati con il coordinamento scientifico di Personalive azienda incubata del POLIHUB, per affrontare diversi temi quali: l’esplorazione di programmi per disegnare nuovi font al design e le nuove tendenze per il retail del futuro. Parleremo di come saper utilizzare i social per realizzare strategie di comunicazioni vincenti e di come creare esperienze di valore con la stampa digitale o come la moda e la stampa digitale stanno rivoluzionando lo stile dello street wear. Discuteremo di come migliorare le idee creative per realizzare nuovi modelli di packaging o nuove campagne pubblicitarie e infine come comunicare tra arte e architettura per la promozione della città e del brand. Infine vi porteremo alla scoperta dei tormentoni e dei trend del wrapping.

VISCOM LIVE: Viscom City Live una piazza ricca di idee

Al Viscom Live nasce la città della comunicazione visiva: Viscom City Live, la metropoli più creativa al mondo! L’evento sarà l’occasione per sperimentare dal vivo i prodotti, i materiali e le innumerevoli soluzioni realizzate grazie alle tecnologie dei nostri espositori. Cartelloni pubblicitari, stampe su tessuto o altri materiali, gadget promozionali, T-shirt e vestiti ricamati, display per il punto vendita, dispositivi di digital signage, prodotti personalizzati animeranno bar, negozi, vetrine, strade, palazzi, parchi e molto altro ancora della nostra nuova città. Main sponsor: 3M ITALIA, sponsor tecnici: HP ITALY, PLOTTERFILMS, ROLAND DIG MID EUROPE, TROTEC.

DIVA – P.O.P Talent

DIVA Display Italia Viscom Award è la più importante competizione internazionale che premia la creatività e l’innovazione delle soluzioni espositive per il punto vendita. Designer, agenzie creative, produttori di materiali di P.O.P gareggeranno con i loro display nelle seguenti categorie: soluzioni espositive durevoli e non durevoli, dispositivi di digital signage, packaging, vending, shop fitting. Una giuria di esperti della comunicazione e il tuo voto in fiera potranno decretare i futuri talenti del concorso DIVA 2017!

ELEMENTARIA: La bellezza delle materie prime

Elementaria è la mostra che mette in evidenza i prototipi di hi-design nata per presentare le più creative soluzioni espositive dedicate quest’anno al mondo Bellessere. Designer e artisti di fama internazionale si uniscono con le aziende produttrici di materie prime per proporre nuovi progetti di display, che lanceranno le tendenze future per il mondo retail e dell’industria di marca. Nell’area espositiva della manifestazione insieme agli spazi dedicati ai prototipi è prevista una gallery per la promozione dei raw material. Un’occasione unica per vedere le opere di: Cristian Visentin, Gianluigi Landoni (Altrodesign), Giorgio Gurioli, Marco Maggioni, Massimo Farinatti, Tomoko Nagao (Deodato Arte). Sponsor tecnici: BUSCO, GEPLAST COMMUNICATION, ISONOVA, MADREPERLA, PIGOMMA – GRUPPO SOGIMI, PRESSOPLAST.

MOSTRA: Maurizio Milani Graphic Design. Dal marchio alla segnaletica

Viscom Italia presenta le opere più significative del graphic designer Maurizio Milani. Milanese di nascita, Milani ha alle spalle una lunga carriera di consulente di immagine, corporate identity e wayfinding per diverse gruppi a livello internazionale. La mostra sarà un excursus delle opere più importanti, dalla creazioni dei marchi quali Enimont, Italtel, Mezzaroma, Magneti Marelli, Anthilia, passando per la segnaletica di grandi ospedali milanesi come lo IEO, il Policlinico e Niguarda. Una creatività eclettica, pragmatica, tra segno e terza dimensione.

Per programmare la visita in fiera, le modalità di preregistrazione, scoprire gli aggiornamenti degli eventi e rimanere connessi con la community più creativa d’Europa seguiteci sul nostro sito www.viscomitalia.it e con l’hashtag #ViscomItalia2017 sui canali social: Facebook, Instagram, LinkedIn.