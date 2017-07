Lovable e Cegid, una partnership vincente e duratura per il retail.

Lovable implementa Yourcegid Retail: una soluzione strategica volta a rendere i centri di consulenza della bellezza di tutta Italia ancora più smart e vicini alle esigenze dei consumatori.

Lovable, azienda leader nella distribuzione di intimo e parte del gruppo Hanes Brands Inc., ha selezionato la soluzione Yourcegid Retail per la gestione di oltre 130 negozi in tutta Italia.

Da tempo Lovable è un riconosciuto e apprezzato brand di underwear, grazie al continuo impegno e agli importanti investimenti dell’azienda nella ricerca e nell’innovazione tecnologica, considerate leve strategiche per lo sviluppo di prodotti di gusto, alla moda e al tempo stesso confortevoli.



L’espansione del marchio a livello territoriale – con un numero crescente di negozi diretti e in franchising – ha portato l’azienda a valutare l’esigenza di dotarsi di un’architettura IT solida e affidabile e disporre di un database centralizzato capace di generare dati in tempo reale che consentano di rispondere con tempismo e in maniera strategica alle richieste del mercato e di consumatori sempre più informati e digitalizzati. Il successo di un brand, infatti, non deriva dal solo prodotto bensì dall’intera esperienza d’acquisto andando, quindi, a coinvolgere l’intera supply chain.

Yourcegid Retail: la risposta perfetta

Di fronte all’esigenza di ottimizzare l’intera gestione del canale retail, che ad oggi conta su scala nazionale oltre 130 negozi tra monomarca e franchising, Lovable ha deciso di continuare con Cegid grazie ai buoni risultati di una partnership che dura dal 2003. La soluzione Yourcegid Retail, infatti, rappresenta la risposta perfetta per migliorare i processi di gestione interna e contestualmente offrire al consumatore finale servizi a valore aggiunto e le ultime tecnologie retail.

Yourcegid Retail consente, infatti, di:

Prevedere una gestione completa e lineare dello stock: ad esempio, proposta dell’ordine, ordine, invio, conferma dei carichi, dati sui resi, visualizzazione dei trasferimenti;

Creare un programma loyalty avanzato per i clienti;

Gestire l’inventario e i rifornimenti dei punti vendita su base settimanale;

Ottenere una visione a 360° dei propri clienti mettendoli al centro della propria strategia, in ottica “unified commerce”;

Mantenere l’infrastruttura IT pre-esistente e gestire gli adempimenti fiscali attraverso un nuovo hardware Custom Kube, senza ulteriori investimenti.

Benefici tangibili

La partnership tra Lovable e gli eccellenti risultati frutto dell’impiego della soluzione di Cegid nel corso degli anni hanno convinto Lovable a proseguire il percorso di innovazione intrapreso e ad adottare Yourcegid Retail, che ha apportato numerosi vantaggi in termini di gestione del canale retail. Inoltre, l’avvio del progetto ha favorito una migliore gestione del cliente in negozio ma anche una ottimale programmazione delle forniture e dei resi, con conseguenti risparmi in termini di risorse e tempo.

“L’introduzione di Yourcegid Retail ci ha permesso di realizzare una visione globale delle giacenze di magazzino, nonchè il controllo completo sui punti vendita. Il vero vantaggio è stato l’applicazione del modulo di riassortimento di Yourcegid Retail per la gestione in tempo reale dello stock di magazzino potendo contare sulla differenziazione di metodologia per tipologia di negozio,” dichiara Mauro Sozzi, IT Manager del gruppo Hanes.

I prossimi passi

Il progetto non è destinato a fermarsi perché Lovable lancerà presto un programma di aperture di shop in shop in Italia all’interno delle catene Coin e OVS, che prevedrà sempre l’implementazione della soluzione Yourcegid Retail per le politiche di riassortimento e per la gestione dello stock.

www.cegid.com/it