Gioielleria HSJ, Moradabad, India.

Recentemente inaugurata a Moradabad in India, l’elegante gioiellleria del marchio HSJ, copre una superficie di circa 1100 mq., ed è stata progettata dai designers dello Studio di Architettura Ravish Mehra Deepak Kalra.



Situata in una parte della città che si caratterizza per l’artigianato dei metalli e per la forte influenza della cultura dell’impero islamico e Mughal, questa boutique si ispira e si uniforma alle decorazioni islamiche ricche di combinazioni geometriche.

I motivi geometrici islamici dell’impero Mughal sono stati utilizzati e riprodotti per creare l’architettura di questo ambiente affascinante e fantastico: gli interni presentano parecchi elementi in acciaio verniciato, specchi, intarsi in marmo ed opulenti tessuti.



Le collezioni dei preziosi vengono collocate in allestimenti espositivi appositamente studiati a seconda della loro destinazione finale; le proposte mercelogiche sono suddivise seguendo i tre settori principali (oro, argento e diamanti), ognuno dei quali accuratamente segnalato tramite un’ordinata selezione di tinte. Le gradazioni dei colori castano, rosso e bordeaux indica il reparto dell’oro, mentre quello dei diamanti è invece contraddistinto dall’uso di blu e grigi.

L’edificio esterno presenta un’importante facciata che da la sensazione di impenetrabilità ed allo stesso tempo infonde grande affidabilità; l’architettura islamica si riscontra anche nell’ingresso ad arco, alto quasi 3 metri, che con i suoi vetri colorati spicca già da lontano. L’influenza degli stili artistici di questa cultura si riscontra in tutto l’ambiente dai caratteristici colori della civiltà araba quali i verdi, i blu e l’oro.

Furniture Credits I’m The Centre for Applied Arts

Photos courtesy Ankush Maria

Ravish Mehra Deepak Kalra

Studio di design con sede a Lajpat Nagar, Nuova Delhi, in India. E’ costituito da un giovane e dinamico team di creativi, particolarmente interessati alla ricerca delle più innovative tendenze in grado di incontrare e soddisfare le richieste della clientela. Lo studio, con oltre 35 anni di esperienza, fondato dagli architetti Ravish Mehra e Deepak Kalra è leader nel settore del Design, prende spunti e risorse dalle culture e dalla natura per dar vita ad ambienti e strutture idonee sia in ambito commerciale, industriale, dell’ospitalità che residenziale.

Harsahaimal Shiamlal Jewellers

Il marchio del lusso HSJ fondato nel 1893, è rinomato per l’opulenza delle collezioni uniche ed esclusive. L’ampia offerta commerciale è garanzia della creatività, originalità e passione per l’arte della gioielleria.

by AN shopfitting magazine no.140 ©