COMPAGNIA ITALIANA: aperto il nuovo flagship store in via del Babuino a Roma.

Compagnia Italiana, brand italiano, rivolto a donne globetrotter e dallo spirito cosmopolita, che non rinunciano mai ad un tocco glamour, ha aperto il suo nuovo flagship store in via del Babuino 106, a un passo da piazza di Spagna.

Lo store ha un concept totalmente rinnovato, in cui gli elementi preesistenti, moderni e prevalentemente black & white, si armonizzano con arredi che, a contrasto, raccontano un ambiente intimo, affinché l’esperienza di shopping sia calda e accogliente e, quindi, le clienti si sentano a proprio agio, disinvolte e coccolate.



In particolare, per rinforzare questa allure ospitale, troviamo nello spazio tappeti persiani, poltrone sofa, cassettiere dal gusto retrò, lampadari a goccia, il tutto in un femminile rosa mauve. L’interior design dello store rispecchia l’anima glamorous della donna Compagnia Italiana, eclettica, contemporanea e sempre up-to-date, strizzando sempre più l’occhio all’eleganza e al cosmopolitismo, grazie alla posizione strategica nel cuore nevralgico della Capitale, punto di riferimento per le viaggiatrici di tutto il mondo e per le fashionistas più grintose.

