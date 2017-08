Lumberjack e Liviana Conti scelgono F&M RETAIL per sviluppare i loro brand.

F&M Retail, società internazionale che realizza progetti di interior di alta qualità dal design sofisticato, è stata incaricata nel corso degli anni dal brand Lumberjack di elaborare il concept dei propri corner e shop-in-shop, attualmente più di 200, e ha ideato, progettato e ingegnerizzato lo stand con cui Lumberjack ha debuttato in gennaio a Pitti Uomo 91. Ha inoltre realizzato il nuovo negozio di Liviana Conti nel prestigioso contesto del centro commerciale di Scalo Milano.

Fondata nel 2001 a Colonia, nel 2015 è stata costituita la filiale italiana a Mirano (VE). Da oltre 15 anni, F&M Retail opera in tutto il mondo, grazie alla vasta gamma di servizi che può fornire al cliente, dall’individual design al project&construction management, dal general contracting al design&build, grazie ad un team di 40 professionisti internazionali e 12 diverse lingue parlate.

F&M Retail ha ideato il concept che caratterizza gli shop-in-shop di Lumberjack, noto brand di calzature e abbigliamento outdoor, pianificando e gestendo ogni fase, dalla progettazione alla realizzazione, attraverso l’ingegnerizzazione, la fornitura ed il montaggio degli arredi.

Il concept store è tipico dello stile Lumberjack, in cui le linee moderne del design Made in Italy –studiate appositamente per il brand– sono contaminate dall’utilizzo di materiali quali il legno e la lamiera nel più autentico stile rough della tradizione nord americana.

La forza di F&M Retail deriva da una costante ricerca dell’eccellenza nel processo, dalla creazione dell’idea alla sua ingegnerizzazione e realizzazione, che permette di trovare una sintesi tra qualità, tempi e costi, al servizio del cliente.

Per Lumberjack è stata inoltre incaricata per la totale realizzazione dello stand presso Pitti Uomo 91, in cui l’ingresso è concepito come un box garage e la grande scala monumentale esterna è decorata con passerelle in tessuto che accompagnano il cliente. Totem illuminati e installazioni di verde completano la cornice del percorso verso il punto espositivo: all’interno, l’ambiente richiama il “tempo libero” attraverso l’utilizzo di pannellature tipo pegboard, che si trovano generalmente nelle officine e nei garage. Il concept store è tipico dello stile Lumberjack, in cui le linee moderne del design Made in Italy –studiate appositamente per il brand– sono contaminate dall’utilizzo di materiali quali il legno e la lamiera nel più autentico stile rough della tradizione nord americana.

F&M Retail ha affiancato inoltre Liviana Conti nello sviluppo e nell’ingegnerizzazione del concept store realizzato nel prestigioso contesto del centro commerciale di Scalo Milano, occupandosi della gestione completa del progetto e, come general contractor, di effettuare un fondamentale lavoro di e-procurement per la ricerca dei migliori prezzi e della necessaria qualità, garantendo l’apertura secondo i tempi concordati.

L’ambientazione generale del negozio rispecchia le linee guida del brand, attraverso l’impiego di inserti preziosi quali legno e metallo bianco, superfici vetrate e riflettenti (metallo e plexiglass) e materiali naturali a pavimento.



F&M Retail Srl realizza progetti di interior di alta qualità e dal design sofisticato per una clientela internazionale in ogni ambito – moda, lifestyle, food, non-food e real estate. Nata nel 2015 dall’unione tra F&M Ingegneria Spa, F&M Retail Gmbh e Pilotis Srl, F&M Retail Srl è il risultato della consolidata esperienza di un team di professionisti di retail design e retail management. Una clientela internazionale e ricercati progetti di interior sono il suo core business. Orientarsi alla semplificazione ed offrire servizi di altissima qualità per soddisfare pienamente le aspettative del Committente è la chiave del suo successo.

