Jacob Cohën Boutique Ginza Six, Tokyo

La modernissima boutique di Jacob Cohën ha aperto all’interno di Ginza Six a Tokyo, un complesso polifunzionale con 47.000 mq di spazio commerciale, dedicati allo shopping di lusso che mira ad un pubblico internazionale e di clienti locali.

I 13 piani del complesso ospitano circa 240 negozi, inclusi i flagship di molti brand internazionali, ed un teatro per le arti performative tradizionali al piano terra.



Gli esterni di Ginza Six sono ispirati alle tende noren, tipiche della tradizione giapponese, mentre gli interni vogliono offrire un’esperienza ricca e varia del panorama contemporaneo dell’arte nipponica, arricchito con scene della natura. In questo contesto si inserisce la boutique di Jacob Cohën, un ambiente minimalista, dall’eleganza classica incentrato sulla valorizzazione dell’iconico denim di lusso.



Il negozio è uno spazio quasi completamente aperto su due lati, dove il prodotto è reso protagonista grazie alla presenza discreta di elementi di arredo custom-made, impreziositi da dettagli raffinati. Il visual merchandising assume un ruolo fondamentale e diventa parte integrante del design degli interni. Legni pregiati, tappezzerie inglesi ed inserti glamour in denim capitonné creano la giusta atmosfera e sono al contempo chiari riferimenti ai valori e alla tradizione del marchio.

“L’attenzione al dettaglio è anche la chiave di lettura del nostro lavoro per Jacob Cohën, dice Area-17, fondamentalmente, si tratta di trasporre sul piano architettonico la mission del marchio ad elevare la semplicità a perfezione. Noi diamo continuità a questa idea-guida attraverso un design su misura che risponde alle esigenze, ma soprattutto dedicando al progetto la stessa cura ed attenzione che Jacob Cohën mostra per i suoi clienti.” Area-17 Architecture & Interiors cura tutte le realizzazioni del brand a livello internazionale.

Designer Area-17 Architecture & Interiors

Location Ginza Six, Tokyo (Japan)

Area 70 sqm

Client Giada SpA

by AN shopfitting magazine no.140 ©