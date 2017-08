L’artigianalità interpretata in chiave metropolitana.

Pensato per le esigenze dell’abitare contemporaneo, il parquet Lust della collezione Must di Woodco unisce maestria artigianale e spirito cosmopolita.

Autenticità e contemporaneità: il nuovo parquet Lust di Woodco, appartenente alla collezione di pavimenti Must, reinterpreta la tradizione in chiave metropolitana, poiché unisce il talento dei maestri artigiani ad uno spirito dinamico e attuale. Da un lato la bellezza del Rovere di Slavonia, lavorato manualmente ed esaltato dalla finitura con olio-cera, viene valorizzata dalle venature accentuale, le spaccature a filo e i nodi di grandi dimensioni. Dall’altro, i diversi formati disponibili e l’avvolgente tonalità naturale ben si accompagnano non solo ad ambienti country, ma anche a progetti d’interni basati sul contrasto materico e stilistico.



Caratteristiche

Nome parquet: Lust

Collezione: Must di Woodco

Essenza: Rovere di Slavonia

Dimensioni: 90×1000/1500×16 mm, 160×1000/2500×16 mm, 220×1500/2500×16 mm e 350×1500/2500 x16 mm

Superficie: Spazzolata, bisellata e rifinita con olio-cera

La collezione

Dedicata a chi non vuole – o non può – rinunciare al meglio, la collezione di parquet artigianali Must di Woodco permette di assaporare la sensorialità del Rovere di Slavonia attraverso gli effetti rustici e materici delle sue tavole a tre strati. Disponibili in quattro diversi formati (90×1000/1500 mm, 160×1000/2500 mm, 220×1500/2500 mm e 350×1500/2500 mm), tutti con bisellatura sui quattro lati e controbilanciati in essenza, i parquet Must consentono una libertà compositiva senza limiti, grazie alla possibilità di accostare tra loro le diverse grandezze e personalizzare l’ambiente secondo il proprio gusto. La scelta di rifinire le superfici con olio-cera Osmo esalta inoltre l’aspetto originale del legno, garantendo un residuo secco composto esclusivamente da oli naturali, a tutela dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda. www.woodco.it