Abet Laminati e l’innovativo sistema Lock a SICAM 2017.

Dal 10 al 13 ottobre, Abet Laminati sarà presente al SICAM di Pordenone, il salone dedicato ai componenti, semilavorati e accessori per l’industria del mobile: un appuntamento sempre più importante per architetti e prescrittori del settore dell’arredamento italiano e internazionale.

Per questa edizione Abet Laminati presenta nuovi decorativi e darà ampio spazio a Polaris, la superficie rivoluzionaria, calda e morbida al tatto, che si attesta tra i prodotti più apprezzati dai progettisti.

Ma l’importante novità che Abet Laminati presenta a Pordenone si chiama Lock: un innovativo sistema di collegamento a secco dello Stratificato HPL per assemblare facilmente i pannelli e realizzare in questo modo mobili in laminato, che usano la tecnologia Threespine® della svedese Välinge.



Si tratta di una grande novità per l’industria dell’arredamento che può così contare su di un materiale resistente e solido come lo Stratificato HPL, disponibile in tutte le possibili varianti presenti nella vasta gamma di decorativi e finiture Abet Laminati, inclusa naturalmente la stampa digitale che permette un alto grado di personalizzazione. Con un semplice click, il sistema Lock permette di realizzare elementi di arredo perfettamente stabili e robusti, senza

più bisogno di viti o attrezzi di montaggio.



A Pordenone verranno mostrate diverse realizzazioni che si avvalgono della tecnologia Lock, proposte sia con i decorativi della collezione Colours, in diverse varianti cromatiche, sia con i decori della collezione Serigrafia 2008 firmata da Paola Navone. Inoltre, nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Ettore Sottsass, non potevano mancare i pattern che il grande artista ha disegnato per Abet Laminati a fine anni 70, come Bacterio o Rete 2.

SICAM – Pordenone dal 10 al 13 ottobre PAD. 7 – Stand C4