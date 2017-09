PATEK PHILIPPE apre a Milano.

Il mondo degli orologi incontra il design nella nuova boutique della Maison, inaugurata da Pisa Orologeria nel capoluogo lombardo.

Completamente rinnovata e arredata da eleganti mobili progettati su misura, la nuova boutique di Patek Philippe, al 9 di via Pietro Verri a Milano, è stata inaugurata da Pisa Orologeria sigillando il rapporto che lega le due eccellenze dell’alta orologeria. Distribuito su 300 metri quadri, il nuovo spazio è attualmente l’unica boutique italiana della Maison ginevrina, ed è anche la più grande in Europa.

Un progetto dal gusto raffinato e contemporaneo, curato da Antonio Vittorio Carena. In collaborazione con il team di progettisti di Patek Philippe, l’architetto ha disegnato una serie di arredi ed elementi di design, ispirati all’estetica del marchio — immancabile la croce dei cavalieri di Calatrava, simbolo di Patek Philippe, che trionfa sul pavimento dell’ingresso e si ripete sui pannelli che decorano le pareti del negozio — abbinati a rivestimenti ricercati, come il marmo Emperador dei pavimenti e il palissandro delle Indie utilizzato per le boiserie.

Superato il maestoso ingresso circolare, scandito da luminose vetrine e illuminato da un gigantesco lampadario di Murano, anch’esso realizzato ad hoc, i clienti accedono alle aree vendita, hospitality e vip room: un viaggio nella storia della Maison, attraverso orologi iconici e immagini fotografiche delle campagne pubblicitarie più celebri. Per concedersi un momento di relax e immergersi a 360° nella cultura dell’alta orologeria c’è anche una ricca biblioteca, in cui è possibile consultare e acquistare i libri dedicati alla prestigiosa manifattura. La luxury experience è inoltre arricchita da un Quick Service e un’equipe di assistenza e di consulenza messi a disposizione da Pisa Orologeria per rispondere alle richieste dei clienti.