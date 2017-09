La luce di BUZZI & BUZZI illumina Oriana Beauty Salon & Spa di Jeddah.

In un’oasi di assoluta pace, l’Oriana Beauty Salon e SPA di Jeddah in Arabia Saudita è illuminato dalle luci di Buzzi & Buzzi — azienda lombarda tra i leader nel settore dell’illuminazione — che contribuiscono a creare un’esperienza complessiva di assoluta bellezza e relax per i clienti del salone.

In un paradiso zen con giardini verticali, legni naturali, marmi e colori caldi, Oriana Beauty Salon & SPA è il luogo per eccellenza in cui prendersi cura di sé; con una superficie di 870 mq andarci è un piacere unico, imperdibile e rilassante.

Il concept architettonico di Oriana Beauty Salon & SPA è un altro progetto di successo nato dal sodalizio con SUPERFUTUREDESIGN®, una società di creativi con sede a Firenze e Dubai che da anni collabora con Buzzi & Buzzi.

In un luogo dedicato all’estetica, focalizzarsi su una adeguata illuminazione è estremamente essenziale: la luce nell’ambiente deve essere il più studiata possibile, in modo da favorire il relax e il benessere di ogni cliente. Per questo motivo il progetto di light design per Oriana Beauty vede l’utilizzo di luci calibrate appositamente per gli spazi del centro benessere, affinché possano essere il più ideali possibile alla tipologia di ambiente.

All’interno della struttura le luci scelte sono molteplici: partendo dalla parte del salone, la zona più delicata è quella dell’hair styling dove ogni cliente si scruta e studia le mosse del proprio “stilista”. In questi ambienti è stato inserito M1 ad alta resa cromatica, in modo da avere colori più fedeli possibili alla realtà e alla luce naturale ed un’alta efficienza luminosa.

M1 — sospensione per interni della linea speciale Iron — composta da un’asta che conduce la luce in modo diretto e puntuale e un proiettore completamente direzionabile a 360°, nasce su espressa richiesta di Oriana Beauty Salon che necessitava per l’area del “taglio” un proiettore con tige; M1 per la sua particolarità di dirigere la luce verso singoli dettagli dello spazio, è risultata essere il proiettore vincente per esigenze specifiche.

L’area dedicata, invece, al lavaggio vede protagonista BULL, letteralmente un “occhio” puntato su ogni singola poltrona di lavaggio. Apparecchio a scomparsa totale da interni ideale per installazione a soffitto di cartongesso, è composto da un incasso in Coral® , una cassa posteriore nera in acciaio completa di proiettore orientabile. Bull è in grado di uscire dall’incasso per un puntamento preciso del fascio luminoso ed è proprio attraverso questa luce puntata che l’hair stylist ha il massimo controllo su ogni piccolo particolare.

Non solo la zona del salone, Buzzi & Buzzi illumina anche la SPA: nell’area dedicata al massimo relax del facecare e massaggi, gli ospiti potranno essere coccolati dalla luce BUZZZ, un apparecchio a incasso di forma esagonale a scomparsa totale dal design sofisticato ed esclusivo che evoca atmosfere oniriche i cui raggi abbracciano l’ambiente in una perfetta proporzione tra eleganza, purezza e geometria.

La zona pedicure è illuminata da GL, proiettore da 27W a soffitto caratterizzati da un connubio di precisione e forza e perfetti per enfatizzare i particolari, da qui nasce l’esigenza di inserirli in uno spazio dedicato alla cura dei piedi di ogni cliente.

Il best seller Genius chiude, infine, le luci di Buzzi & Buzzi presenti ad Oriana Beauty Salon & SPA, passeggiando per i 870 mq tra le varie zone di passaggio sarà infatti protagonista il prodotto più “geniale” della gamma capace di integrarsi perfettamente con le superfici raggiungendo straordinari effetti di scomparsa totale. Con una luminosità perfetta per ogni ambiente Genius, in materiale AirCoral® , è in grado di generare un’intensità luminosa incredibile nonostante il suo foro di emissione di soli 20 mm.

M1, BULL1, BUZZZ, GL e GENIUS sono diversi e complementari tra loro puntano a valorizzare al meglio la location e dare particolare importanza alle singole esigenze di ognuna delle sale, tenendo in considerazione quanto sia delicato e unico nel suo genere un hair salon e SPA.

