Disegnare il marmo: formidabile sviluppo di un’idea.

Dalle innumerevoli proposte decorative pervenute all’architettura dal mondo del marmo ne mancava una, forse la più affascinante, rappresentata dalla grafica con la sua ricchezza formale.

Perché non disegnare il marmo?

Mosaici, bassorilievi, intarsi di vario genere sono la memoria storica di quello che l’umanità ha saputo tramandare fin dall’era più remota. Mai si era pensato a quali preziosi risultati di raffinatezza poter arrivare con lo sviluppo della grafica sulla pietra.

Tutto ciò AKROS l’ha ottenuto ricorrendo alla “Acquaforte” e quindi ad una incisione chimica che svelasse quel tratto incerto che ogni corrosione esercita sul marmo.

L’Acquaforte, nome antico dell’acido nitrico, era conosciuta dagli arabi fin dal medioevo e utilizzata per decorare le armi, ma concretizzatasi, nella sua pienezza artistica, solo verso il 1500. Stranamente è sempre stata circoscritta al mondo dell’arte. Riadattata alle attuali esigenze, essa ci ha permesso di esprimere, attraverso la fantasia e abilità manuale, forme decorative assolutamente originali, uniche e inconfondibili.

Le realizzazioni di AKROS , ispirate dalle antiche costruzioni monumentali, ed attinte dai libri d’arte, hanno un carattere essenzialmente artigianale. Vengono disegnate interamente a mano, come si faceva nelle vecchie botteghe d’arte del Rinascimento italiano.

Per chi cerca qualcosa di assolutamente unico ed esclusivo, ed è sempre alla ricerca di qualcosa davvero personale, trova in AKROS la massima professionalità per realizzare produzioni su misura. Tutto viene selezionato ed eseguito secondo le indicazioni espresse dal cliente, un sogno che fase dopo fase si tramuta in realtà, un’opera unica.

AQUA Srl con il suo brand AKROS Le Acqueforti sarà presente a CERSAIE BOLOGNA ( 25-29 Settembre 2017) dove presenterà una nuova collezione in marmo ART COLLECTION e in legno WOOD DESIGN firmate dalla designer Giovanna Vanin, che si è ispirata alle opere d’arte più famose per creare quadri personalizzati su richiesta del cliente, e texture per tutti i tipi di ambientazione.



Cersaie Bologna Pad. 22 Stand B45

www.leacqueforti.it