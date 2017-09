Facciata luminosa come richiamo visivo nella giungla pubblicitaria.

Quando innumerevoli cartelloni pubblicitari concorrono per attirare l’attenzione, non è affatto semplice risaltare. Grazie alla facciata luminosa in PLEXIGLAS® il nuovo flagship store di Victoria’s Secret è difficile da ignorare persino a Shanghai.

Il materiale in PLEXIGLAS® avvolge l’edificio nella Huaihai Road a Shanghai come una tenda di luce. Su questa strada i negozi si susseguono uno dopo l’altro ed essa è percorsa quotidianamente da varie migliaia di visitatori. Un’idea originale di negozio, qui, non è sufficiente per attirare i clienti. La facciata luminosa fucsia, il colore di Victoria’s Secret, balza agli occhi già da lontano e lascia presupporre che cosa aspetta i potenziali clienti all’interno: una sensazione di glamour – e naturalmente biancheria intima esclusiva.

Propensione all’acquisto della classe media cinese

Victoria‘s Secret intraprende strade nuove in Cina. Finora, nei 26 negozi presenti nel Paese erano acquistabili accessori e prodotti di bellezza, mentre l’intero assortimento di prodotti, tra cui le ambite collezioni di biancheria intima, erano disponibili soltanto nei negozi bandiera. Tuttavia, i consumatori cercavano invano questi capi di abbigliamento nel mercato più grande del mondo.

Nel frattempo però, per i marchi di lusso sembra arrivato il momento ideale per espandersi in Cina, perché il potere di acquisto della popolazione cinese è in continuo aumento soprattutto nelle grandi città. Shanghai è attualmente la città cinese con il maggior reddito pro capite ed ha attirato così molti marchi di fama mondiale nei suoi centri commerciali e nelle maggiori vie dello shopping. Nella nuova filiale del marchio di biancheria intima nella Huaihai Road, precedentemente Louis Vuitton, esponeva moda di lusso su una superficie di oltre 1500 m². Ora Victoria’s Secret vende nell’edificio a quattro piani lingerie con l’obiettivo di far sentire le clienti come modelle.

PLEXIGLAS® con incisioni come richiamo visivo

Nel nuovo flagship store di Shanghai, non sono solo le creazioni in stoffe pregiate e design stimolanti ad attirare l’attenzione, bensì anche la facciata esterna dell’edificio brilla in color rosa chiaro alla luce del giorno e si illumina di notte di un fucsia splendente. A tale scopo sono state elaborate 104 piastre in PLEXIGLAS® delle dimensioni di 2×6 m, 2×4 m and 2×1 m, rischiarate complessivamente da 400 m LED Lights. I designer di MBM Construction Wall Engineering Ltd hanno scelto il vetro acrilico di marca di Evonik per la sua elevata trasparenza e flessibilità.

La proprietà di trasmissione della luce fino al 92% di PLEXIGLAS® conferisce all’edificio un aspetto chiaro e trasparente. Esso colpisce soprattutto per l’elegante struttura della superficie, costituita da molte linee sottili incise, che creano sulla facciata un motivo vistoso, oltre a ripartire meglio la luce, facendo sì che la facciata risplenda sempre. “Essa risalta così in modo evidente rispetto alle facciate in vetro circostanti”, afferma Benjamin Ling, Senior Vice President di Evonik Performance Materials Asia Pacific. “Oggigiorno la sinergia tra funzionalità ed estetica svolge un ruolo sempre più importante e PLEXIGLAS® offre una grande libertà a livello di design e rende la nostra vita più variopinta.”

Materiale trasparente e resistente alle intemperie

Poiché le facciate sono esposte in modo permanente agli agenti atmosferici, i designer erano inoltre alla ricerca di un materiale durevole a lungo: “Rispetto al vetro, PLEXIGLAS® non offre soltanto una maggiore trasmissione della luce, ma anche un’eccellente resistenza alle intemperie. In tal modo PLEXIGLAS® conserva la sua trasparenza anche quando è esposto per un lungo periodo ai raggi del sole”, afferma entusiasta Jones Ma, responsabile di progetto presso MBM Construction Wall Engineering Ltd. “Il materiale soddisfa le nostre esigenze per una facciata durevole a lungo.”

© Evonik

© HU Chengwei/Gettyimages.de