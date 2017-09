I percorsi speciali di IlluminoTronica tra architettura, design e integrazione.

Come novità in esclusiva dell’edizione 2017, IlluminoTronica (dal 12 al 14 ottobre a PadovaFiere) offrirà ai visitatori un servizio unico e totalmente gratuito di assistenza all’acquisto.

Degli esperti in materia di illuminazione a LED, privacy e sicurezza, integrazione e impiantistica, multimedia ed energia, saranno pronti a guidare gli utenti nella scelta dei prodotti più adatti per ogni tipo di applicazione e a rispondere a tutti i quesiti correlati.

Si tratta di un modo innovativo per essere accompagnati nella scoperta delle soluzioni di domotica, sicurezza e illuminazione pensate per ottimizzare i consumi, controllare accessi e ambienti e migliorare il benessere delle persone.

All’ingresso del padiglione 5 un pool di esperti, creato grazie alla collaborazione con le principali associazioni di categoria del settore, sarà quindi a disposizione dei visitatori sui seguenti filoni:

INTEGRAZIONE

Come attuare la gestione e il controllo degli impianti di un edificio per creare sistemi intelligenti capaci di far interagire contemporaneamente tutte le funzioni automatizzabili.

Partner: La fenice, training center KNX Italia

SISTEMI E IMPIANTI

Come gestire a regola d’arte i diversi impianti tra cui quello elettrico, di climatizzazione, di sicurezza, idraulico, del gas.

Partner: NT24 e Confartigianato

SICUREZZA

Come realizzare impianti di videosorveglianza, integrati con le altre tecnologie di un edificio smart e nel rispetto

della nuova Legge sulla Privacy.

Partner: ITER

CLIMA, ENERGIA

Come programmare una gestione ottimizzata dell’energia e orientata per il comfort grazie ad un sistema che unisce tecnologia, praticità funzionale e prestazioni.

Partner: AIRE

MULTIMEDIA

Come integrare soluzioni e tecnologie audio e video nell’impianto per l’home e building automation per l’entertainment e la comunicazione professionali.

Partner: SIEC

ILLUMINAZIONE E LIGHTING DESIGN

Come individuare ed installare i componenti dei sistemi di illuminazione più adatti ad essere integrati in processi di controllo, pilotaggio e automazione di un impianto integrato.

Partner: AILD (Associazione italiana lighting designer)

A corollario, per ogni argomento, anche corsi di formazione con crediti formativi, convegni e aree dimostrative speciali.

www.illuminotronica.it