LOUIS VUITTON, nuovo spazio per il pop-up store permanente a Milano.

Uno spazio intimo e raffinato dedicato alle calzature.

Il pop-up store permanente di Louis Vuitton presso La Rinascente Milano Piazza Duomo, nato per sorprendere i clienti con offerte di prodotto sempre nuove, si rinnova con un concept dedicato all’universo delle calzature.

Da settembre a novembre sarà possibile scoprire in questo spazio le collezioni di scarpe sia femminili che maschili e il savoir-faire rigorosamente Made in Italy, alla base delle calzature Louis Vuitton.



Ispirato all’interno di un baule Louis Vuitton, lo spazio è intimo e accogliente con pareti rivestite con il motivo malletage, in un delicato color crema con bande rosse, che richiama la lavorazione utilizzata come rivestimento interno degli antichi bauli della Maison.

Al centro dello spazio troneggia una struttura in specchio, plexiglass e acciaio, contemporanea declinazione di un grande lampadario chandelier in cui le calzature sembrano fluttuare come sospese nel vuoto.