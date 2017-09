MANGO riapre a New York con un flagship store esperienziale.

Mango ha riaperto ieri il suo flagship store statunitense al 561 di Broadway Avenue, una delle principali zone commerciali della città.

Stavolta il marchio supera il proprio concetto di negozio, riflettendo l’evoluzione dell’immagine e dell’interior design dei suoi nuovi punti vendita, iniziata con il flagship store di calle Serrano a Madrid, inaugurato lo scorso mese di marzo.



Il negozio è stato progettato per integrarsi nello stile dello storico quartiere in cui è ubicato e dialogare con le radici industriali dell’edificio in cui si trova. Arredi dalle linee pulite, colonne in ferro battuto, pavimento in microcemento, elementi in marmo, mobili raffinati e accenti di velluto creano uno spazio ampio e illuminato di quasi 600 mq che riunisce le collezioni uomo e donna. A queste caratteristiche se ne aggiungono altre di natura tecnologica come i camerini digitali.



Mantenendo il collegamento con la cultura, il marchio avvierà un progetto artistico tramite un’urna ubicata in una zona appositamente progettata per ospitare installazioni artistiche che verranno esposte nel corso dell’anno. Guillermo Corominas, Responsabile Comunicazione, garantisce che “il punto vendita di SoHo rappresenta un passo avanti nel nostro desiderio di creare uno spazio diverso in cui moda, arte, cultura e tecnologia dialoghino tra loro. Lavoriamo per innovare i nostri punti vendita e offrire un’esperienza di acquisto unica in un ambiente accogliente, e questo flagship store ci aiuterà a realizzare il nostro obiettivo”

