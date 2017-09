Nuovo format per BENNET.

All’interno del recente punto vendita Bennet di Nichelino, i reparti sono stati battezzati con nomi evocativi e dall’immediata comprensione: è presenta la Casa, dove accanto agli strumenti di cucina è possibile trovare le ultime tendenze in fatto di arredo e teleria; l’area dedicata alla Persona, dal beauty all’abbigliamento, dalla parafarmacia agli alimenti funzionali; il Tempo Libero dove vengono presentati prodotti legati alle stagionalità e alle promozioni. Semplifica le modalità di accesso anche “la Piazza dei Freschi”: una vera e propria piazza dove passeggiare tra i banchi di frutta, verdura e prodotti freschi.

Grazie attenzione è anche stata posta su un servizio al banco cordiale ed efficiente, come nei migliori negozi tradizionali. Nel reparto Cucina ad esempio, uno chef è sempre pronto a servire il piatto caldo scelto al momento; nella Pasticceria con un preavviso di 48 ore si possono realizzare torte personalizzate per gusto, dimensioni ed estetica; nella Panetteria più volte al giorno vengono sfornati artigianalmente pane e prodotti da forno; nella Pescheria, oltre a richiedere prodotti ittici già ̀ puliti, è possibile prenotare piatti pronti e specialità per cene o eventi; nella Macelleria è possibile richiedere tagli speciali e ricevere preziosi consigli da macellai esperti e farsi servire come nei negozi tradizionali; mentre il corner +CheSushi prepara sotto gli occhi dei clienti le ricette della cucina orientale.

Dalla nuova suddivisione emerge in modo chiaro anche l’impegno dedicato alla ricerca di prodotti dagli alti standard di qualità e affidabilità. Tra tutti in particolare lo dimostrano il nuovissimo corner “la Bottega dei formaggi”, dove un esperto Casaro realizza mozzarelle fresche ogni giorno, il reparto “la Salutistica”, dove è̀ possibile trovare un’ampia varietà di prodotti funzionali per migliorare la propria qualità di vita come i prodotti senza lattosio, senza glutine, iposodici.

Nel Bennet di Nichelino tutto è stato progettato per costruire un’esperienza che sia il più possibile vicina all’idea di negozio per la famiglia. Un rapporto di familiarità basato sulla vicinanza alle persone e alle loro esigenze che va oltre i prodotti: si può, infatti, scegliere il metodo di pagamento preferito, pagare i bollettini postali, attivare un cellulare appena acquistato o richiedere la consegna a domicilio di un prodotto ingombrante.

Inoltre, all’ingresso del punto vendita sono presenti dei totem interattivi attraverso i quali i clienti possono scoprire e accedere a tutti i servizi offerti in completa autonomia: stampa della Carta Bennet Club, controllo punti, donazione punti, ristampa e sostituzione della propria Carta Bennet Club, ricerca e stampa scontrini e attivazione del servizio Spesa Pass per fare la spesa ancora più velocemente e senza coda alle casse.

Alcune postazioni di digital signage, oltre a informare i clienti sull’attività dei vari reparti e fornire informazioni sui prodotti, raccontano il mondo Bennet e i suoi valori attraverso coinvolgenti video.

Tra i servizi offerti ai clienti c’è anche BennetDrive, il servizio gratuito di spesa veloce che permette di ordinare la spesa online 24 ore su 24 e ritirarla in negozio ma senza scendere dall’auto; e SpesaPass, il servizio che permette di aggiungere allo scontrino finale i prodotti scelti autonomamente per poi pagare senza fare la coda alle casse.

Il nuovo edificio è stato costruito seguendo le esigenze di efficienza e risparmio energetico, con soluzioni tecniche all’avanguardia. Scelte progettuali, gestionali e tecnologiche riducono i consumi di energia, l’inquinamento e, in particolare, le emissioni di CO2: tutto tende al massimo dell’efficienza e al minimo impatto ambientale.

L’apertura del punto vendita di Nichelino è il coronamento di una strategia di riorganizzazione della rete e di innovazione dei format dell’azienda comasca che si aggiunge ai 32 rinnovi effettuati in questi ultimi anni.

