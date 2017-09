Studio IDEA firma il progetto di ristrutturazione e arredo della storica Ottica Molari nel centro di Pesaro.

Tutta giocata sull’effetto trasparenza e luminosità, l’installazione Molari punta a far emergere dalle pareti, una composizione di geometrie luminose fortemente caratterizzanti, ma rigorose allo stesso tempo.

Gli occhiali sono oggetti bellissimi, piccole sculture, e l’idea del progettista era di farli galleggiare nella luce. La trasparenza del cristallo ed il gioco di specchi hanno rappresentato la soluzione ideale per rendere leggerissimo l’impatto degli ampi banconi di vendita.



Per non intaccare la struttura muraria, una parete perimetrale di tamponamento è stata pensata per alloggiare in profondità gli espositori in vetro all’interno di nicchie luminose. Tutte sospese a parete, le cassettiere in legno finitura wengè con gola/maniglia in acciaio.

Nel suggestivo ambiente con soffitto a volta del reparto sole, il gioco di piani paralleli sottolinea ed esalta il principio ispiratore del progetto: la fusione tra strutture ed elementi espositivi.

Una ristrutturazione complessa eseguita a tempo di record da un team di grande esperienza e professionalità. Solo quattro settimane di chiusura dell’attività.

Marcello Gennari fonda lo Studio di progettazione IDEA nel 1982. Realizza ogni negozio e abitazione privata, convinto che il fascino di un ambiente interagisca con il nostro sentire. Insegue un ideale di armonia, nella consapevolezza che ogni luogo arredato con cura, produca serenità. Progetta forme di design per aggiungere al prodotto industriale funzionalità e gradevolezza.

by AN shopfitting magazine no.140 ©