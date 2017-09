GLIMMED inaugura un temporary store in Annex LA RINASCENTE a Milano.

Da oggi, mercoledì 20 settembre, presso Annex Rinascente, in via Santa Radegonda 10 Milano, debutta in esclusiva assoluta Glimmed, brand di accessori che si è imposto nel mondo della moda, rivoluzionando il modo di indossare le clutch, con un corner super cool, in cui presenta i suoi prodotti must have e le ultime novità per la stagione autunnale. Sarà infatti venduta in anteprima assoluta la nuovissima Felpa Boobs, per essere Glimmed anche nella stagione autunnale.

Molti sono i prodotti che saranno acquistabili presso il temporary Glimmed, tra i quali: le celebri clutch, sia nella classica versione best seller Glitter and Stars, sia nei modelli più pop e giocosi come Ring on it, Rabbit in Love, Eyes, Cartoon, Girls e Tape, capaci di attirare l’attenzione con il loro carattere deciso e il design inconfondibile firmato Glimmed.



Tra la speciale selezione presente presso Annex Rinascente, sarà possibile accaparrarsi la maglietta che è stata il must have dell’estate 2017, l’ironica Boobs T-Shirt, nelle versioni bianco e nero e nelle varianti della limited edition estiva rosa e azzurra, ma non solo, in vendita anche la linea di occhiali da sole con montature vintage e colorate e infine le cover per iPhone 6/6s, 7 e 7 Plus, con fantasie in stile cartoon.

www.glimmed.it