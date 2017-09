Apre ad Assisi il primo TUUM Store.

Store e galleria d’arte insieme: un luogo dove ammirare gioielli unici e allo stesso tempo essere coccolati dalle parole degli esperti esperti che assicurano un’esperienza unica.

Un flagship store che di per sé è un gioiello: finiture uniche, di pregio, il perfetto connubio tra tradizione ed innovazione. A partire dal parquet in legno antico, recuperato dalle palafitte di Venezia, fino ad arrivare ad un maxischermo che collega il punto vendita con i laboratori orafi TUUM.

Diverse sono le zone interne del monomarca: da quelle espositive, dov’è possibile ammirare tutti i gioielli in collezione, oltre alle edizioni uniche realizzate solo per Assisi, passando per la zona relax dove accomodarsi per vivere un’esperienza multisensoriale dell’universo TUUM, fino ad arrivare a quella puramente tattile dove, attraverso l’ausilio della lente è possibile ammirare i più piccoli dettagli, che rendono unici i gioielli firmati TUUM.



È così che i due fondatori, Michele Alberti e Simone Finocchi, definiscono l’apertura del primo flagship store italiano. “Dopo 8 anni intensi, vissuti al 101% dentro ad un progetto straordinario come quello di TUUM, questo ulteriore passo in avanti nasce in un perfetto mix di coincidenze: da una parte la necessità di affermare la propria posizione da leader, dall’altra il bisogno di realizzare questo obiettivo mantenendo coerenza e rispetto al progetto. Tutto questo si chiama via San Francesco numero 22 Assisi, la via principale della località umbra.”

www.tuum.it