VUARNET apre nel centro di Parigi.

Lo storico marchio francese di eyewear VUARNET apre il suo primo negozio nel cuore di Parigi, al 28 di rue Boissy d’Anglas, a pochi passi da place Vendôme, proprio dove la storia del brand ebbe inizio 60 anni fa.



Infatti, lì si trovava il laboratorio dell’ottico Roger Pouilloux, fondatore del marchio che inventò anche la leggendaria lente Skilynx. È un ritorno alle origini con uno spazio di 100 mq., dove la luce, le linee anni sessanta dell’arredamento, la presenza di legno nei colori blu, bianco e rosso richiamano il DNA del brand.

Illustri i testimonial di VUARNET, in primo piano con una «Wall of Fame», senza dimenticare il savoir-faire unico della Maison evidenziato da illustrazioni e dalla presentazione di tutta la gamma di lenti minerali in grado di offrire una qualità ottica, una protezione ed una resistenza incomparabilmente superiori alla plastica, comunemente utilizzata nell’industria dell’occhialeria. L’azienda transalpina, che appartiene a NEO Investment Partners, punta molto sull’export; l’obiettivo è di far crescere il marchio in Europa, negli USA e in Brasile, prima di affrontare, in un secondo tempo, il mercato asiatico.

by AN shopfitting magazine no.140 ©