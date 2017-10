AERE’ Store, a Milano il primo negozio fisico.

L’e-store di lusso aere-store.com ha aperto in Via Lanzone 7 a Milano il suo primo negozio “su strada”.

Si tratta di un negozio dedicato a coloro che amano la ricerca e la filosofia di aere-store.com, ma preferiscono l’esperienza diretta di una boutique reale.

Lo store di 40 metri quadrati si trova nel cuore della vecchia Milano,esposto su strada con due ampie vetrine e sviluppato su due piani, uno dei quali a soppalco. L’ambiente risulta creativo e cosmopolita, una combinazione di elementi contrastanti fra loro che generano uno spazio effervescente.



Gli arredi prevedono mobili di design in marmo black&white creati da Andrea Giovannetti (AppOne Design), interior designer lombardo noto per le sue ironiche forme in stile Lego. Luci a cura dello Studio 9 Milano.

I tessuti dell’arredamento di Taroni (storica fabbrica di seta con sede a Como dal 1880, che ha collaborato e collabora con molte maison di alta moda internazionali) arricchiscono poi gli interni della boutique. Lillian Grant, creativa californiana ha recuperato e mixato i preziosi scampoli di seta Taroni per realizzare opere di interior design che portano alla luce la collezione “Taroni Trash”, in vendita in esclusiva nello store. “Il cliente, entrando nel negozio, potrà immergersi nel mondo Aeré e scoprire pezzi non convenzionali e d’avanguardia di maison e stilisti di ricerca, molti dei quali disponibili solo su aere-store.com”, dichiara l’azienda..

L’e-store Aeré Store, specializzato nella vendita di abbigliamento e accessori donna di alta gamma è stato fondato lo scorso anno dalla kazaka Azhar Safinova, che vanta un’esperienza pluriennale come consulente trend hunter e buyer in campo internazionale. La selezione del punto vendita si concentra su diversi elementi chiave: designer di lusso indipendenti, la vendita di articoli in alcuni casi in esclusiva per l’Italia o per il mondo, l’autenticità della selezione, la libertà dalle tendenze moderne, un customer service tipico di una boutique “su strada”.