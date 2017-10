A far crescere il tuo giro d’affari ci pensa ARKEN …

Esperienza e flessibilita’ produttiva per affiancare un progetto creativo.

Shopping experience audace per un marchio moderno ed ambizioso. Brand innovativo con un target giovane, dinamico ed amante della calzatura sportiva.

Il progettista dello store si trova spesso davanti alla ricorrente domanda: “Chi realizza il mio progetto?”. Grazie alla sua flessibilità produttiva ed agli ultimi investimenti su macchinari altamente tecnologici, Arken riesce a seguire da vicino studi di architettura e creativi. “Ho trovato in questa Azienda ascolto e professionalità nell’accogliere il progetto realizzato per il mio Cliente”, afferma il designer Vincenzo Del Signore, a capo dello Studio Creazioni DSV… –”La giusta chiave è stata quella di riuscire ad integrare le nuove linee di prodotto dell’Azienda con complementi d’arredo scultorei.”



L’ARREDO A SOSTEGNO DEL TUO BUSINESS

L’arredo può veramente fare la differenza in un progetto imprenditoriale. È funzionale all’esposizione della merce ed influenza fortemente l’acquisto del consumatore, dando risalto ed aggiungendo valore al prodotto in vendita. Quando il progettista e l’Azienda produttrice condividono idee e progetti, riescono a realizzare un negozio dalla marcata personalità.



Il risultato è lo store di abbigliamento sportivo SNEAKER ADD+, dallo stile Urban, che utilizza la Linea Cage di Arken. Una struttura autoportante in metallo verniciato nero con elementi in legno naturale, un arredo vincente per esporre abbigliamento sportivo/casual. Per dare risalto alle calzature sneaker, poggiate su piedistalli sospesi, sono stati utilizzati perimetrali bianchi ed elementi in plexiglass colorato, prodotti da Arkengraf (Azienda del Gruppo Arken), mentre il bancone personalizzato unisce ai materiali più moderni, materiali naturali come il legno.

La forza dell’Azienda Arken, che da più di un ventennio, produce e consegna locali commerciali chiavi in mano, è quella di saper prevedere le esigenze della clientela e di fornire un servizio a 360°. L’esperienza e la curiosità, tipiche di Arken, hanno condotto l’Azienda ad essere Partner dei professionisti nella realizzazione di spazi commerciali di tendenza, unici e riconoscibili sul mercato.

